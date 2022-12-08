البرازيل تتأهب لـ «رقصة جديدة» أمام «كرواتيا المتجددة»



الدوحة (أ ف ب)

يريد منتخب البرازيل ولاعبوه الذين رقصوا طويلاً، بعد كل هدف في مرمى كوريا الجنوبية في ثمن النهائي، مواصلة النسج على المنوال ذاته، عندما يواجهون كرواتيا المتجدّدة في الدور ربع النهائي، «الجمعة» على استاد المدينة التعليمية في ربع نهائي «مونديال 2022».

تحوّل الفوز البرازيلي على المنتخب الآسيوي 4-1 في ثمن النهائي إلى كرنفال في المدرجات وعلى أرضية الملعب، حيث تناغم اللاعبون مع الجمهور فشكّلوا دائرة صغرى داخل الملعب للاحتفال بكل من الأهداف الأربعة، فكانت احتفالاتهم امتداداً لتلك في المدرجات، وأكدت اللحمة الكبيرة بين مختلف أفراده.

ولم يتردد المهاجم ريشارليسون الذي قام برقصة «الحمام» في التوجه مباشرة، بعد تسجيله الهدف الثالث إلى مدربه الذي قام بدوره بالرقص.

وبعد دور مجموعات من دون تألق واضح، أظهرت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات «رقم قياسي»، وجهها الحقيقي ضد كوريا الجنوبية، بفوز عريض 4-1 في مباراة حسمت نتيجتها في الشوط الأول، واكتفت بإدارتها في الشوط الثاني.

شهدت المباراة عودة نجمها نيمار، بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين في دور المجموعات ضد سويسرا وأمام الكاميرون.

وسجل نيمار هدفاً من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 76 هدفاً دولياً وبات على بعد هدف واحد من معادلة رقم الأسطورة بيليه كأفضل مسجل مع منتخب بلاده.

وقال نيمار: «نحن نحلم بإحراز الكأس، وهذا أمر واضح، لكن يتعيّن علينا أن نخطو كل خطوة على حدة».

واعترف نجم باريس سان جيرمان بأنه تخوف من عدم خوضه أي مباراة في البطولة بعد إصابته بالتواء في كاحله في المباراة الافتتاحية ضد صربيا، وقال في هذا الصدد: «عندما تعرضت للإصابة، أمضيت ليلة صعبة للغاية، كنت أفكر بمليون شيء».

ويملك المنتخب البرازيلي أكثر من ورقة رابحة، لا سيما في خط المقدمة الذي يضم ريشارليسون الذي سجل 3 أهداف حتى الآن، بالإضافة إلى فينيسيوس جونيور ونيمار، كما أنه يتمتع بالخبرة في مختلف خطوطه بدءاً من الحارس أليسون بيكر، مروراً بثنائي قلب الدفاع المكون من ماركينيوس وتياجو سيلفا وصولاً إلى خط الوسط بوجود كازيميرو.

في المقابل، قامت كرواتيا بتجديد تشكيلتها منذ حلولها وصيفة في نسخة مونديال 2018، ولم يتبق سوى عدد قليل من المحاربين القدامى بينهم القائد الملهم لوكا مودريتش والجناح إيفان بيريشيتش.

واعتبر مدربها زلاتكو داليتش أن هذا الجيل لا ينبغي مقارنته بالفريق الذي هزمته فرنسا 4-2 في النهائي الماضي في روسيا، عندما كان يضم بنسبة كبيرة لاعبين يدافعون عن أندية النخبة في أوروبا.

وقال داليتش: «لقد حققنا بالفعل نتيجة تاريخية بعد حصولنا على الميدالية الفضية في 2018 والبرونزية في 1998، وهذه هي ثالث أفضل نتيجة لكرواتيا في كأس العالم».

وتابع: «لن أقوم بإجراء مقارنات مع فريق 2018، لأنك عندما تنظر إلى لاعبينا في تلك الفترة، تجد أنهم كانوا يلعبون في أندية مثل برشلونة والإنتر ويوفنتوس وليفربول وريال مدريد بالطبع».

وتابع: «أما اليوم، فلدينا ستة لاعبين من الدرجة الأولى الكرواتية، إنه فريق مختلف، لكني أرفع قبعتي لهذا الجيل لأنهم يلعبون بشكل رائع».

وعلى الرغم من الفوز العريض للبرازيل على كوريا الجنوبية 4-1 في ثمن النهائي، فإن داليتش يعتقد بأن فريقه يستطيع أن يكون نداً للبرازيل الوحيدة المشاركة بجميع نسخ البطولة.

وقال في هذا الصدد: «البرازيل هي المرشحة بطبيعة الحال، تملك فريقاً مخيفاً، ويمكن القول إن لديهم أجواء رائعة في الفريق ويملكون أفضل اللاعبين العالميين ونيمار عاد من الإصابة».

وعن مفتاح الفوز في مواجهة البرازيل، يجيب: «يجب أن نكون أذكياء للغاية في أسلوبنا، لا يمكننا الانفتاح كثيراً أمام البرازيل، لكن لا يمكننا أيضاً الاكتفاء بالدفاع».

واعترف داليتش بأن مواجهة البرازيل ستكون مختلفة تماماً عن المباريات التي خاضها فريقه في البطولة حتى الآن، وقال في هذا الصدد: «يوجد في البرازيل أكثر 200 مليون شخص، ولدينا أربعة ملايين فقط، لذا فنحن أشبه إلى حد ما بضاحية إحدى المدن في البرازيل».

وتابع: «ستكون مباراة مختلفة عن أي مباراة أخرى لعبناها حتى الآن لأن البرازيل تحب لعب كرة القدم».

وأوضح: إذا نظرنا إلى الأمر بشكل واقعي، فإن البرازيل هي أفضل فريق في البطولة.

المباراة هي المواجهة الثالثة بين البرازيل وكرواتيا في النهائيات وقد فازت الأولى 1-صفر في مونديال 2006، و3-1 في مونديال 2014 عندما استضافت البطولة.

وقبل فوزها الكبير على كوريا الجنوبية، تفوّقت البرازيل على صربيا 2-0 وسويسرا 1-0 ثم خسرت بتشكيلة رديفة بعد ضمان تأهلها أمام الكاميرون 0-1 لأول مرة أمام خصم أفريقي.

أما كرواتيا، فحّلت ثانية في مجموعتها وراء المغرب الذي تعادلت معه افتتاحاً، ثم تغلبت على كندا 4-1 وتعادلت مع بلجيكا دون أهداف، وفي ثمن النهائي، تفوقت على اليابان بركلات الترجيح 3-1 مع ثلاث صدات لحارسها دومينيك ليفاكوفيتش، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي.

