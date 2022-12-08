«كانفاسد» يواجه «تهديد» في «تحدي القرهود»

عصام السيد (دبي)



ينظم مضمار ميدان «الجمعة» سباقه الخامس لهذا الموسم، ويتألف من 7 أشواط، أبرزها الشوط الخامس والرئيسي لمسافة 1200 متر، على لقب سباق القرهود للسرعة «قوائم»، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة في الأمسية 687 ألفاً و500 درهم، برعاية موانئ دبي العالمية.

ويواجه «كانفاسد» الفائز بعدة سباقات خصمه «مهيب» الفائز في جبل علي، في السباق البالغة جائزته 132.500 درهم، وهناك ثنائي شادويل «مترفة» و«راعب» الفائزان في مضمار ميدان، و«فريدم فايتر» و«الطارق» بطل دباوي ستيكس، إلى جانب «أبر كلاس» الفائز في بداية الموسم.

وتتصدر المهرة «واضحة» شوط الخيول العربية الأصيلة «شروط»، في الشوط الأول لمسافة 1200 متر، وهو مخصص لخيول الأربع سنوات فما فوق التي لم تكسب سباقين، وينافسها «إناتو دي كارير»، و«فخر»، فيما يبحث «ايه إف بريق» عن فوزه الأول.

وتتنافس 6 خيول مبتدئة في عمر الثلاث سنوات بالشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب دبي كريك، أبرزها «جولدن آرتش»، و«كليمت ستريت»، وهناك «ميد إن دبي»، و«ساري دبي».

ويسعى «تهديد» لتحقيق الفوز في الشوط الثالث لمسافة الميل «تكافؤ» على لقب ميناء الحمرية أمام خيول تشكل خطورة مثل رفيقه غير المهزوم «مرسال»، وهناك «جراند دبي»، و«المروم»، فيما تتأهب البطلة الكلاسيكية «داون أون دا بايو» لمنافسة الذكور، إلى جانب «ستريت مود» الفائز مؤخراً.

ويتصدر «واثق» و«سياسي» للمضمار الأصفر ترشيحات الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، على لقب ميناء راشد، وينافسهما «شور ستريت» و«اريبيان كاسليس».

ويجتذب الشوط السادس لمسافة 1400 متر على لقب مردف ستيكس البالغة جائزته 120 ألف درهم، مجموعة من الخيول الناشئة التي تستعد للسباقات الكلاسيكية في العام المقبل، أبرزها «لونج كيس» الفائز في ميدان، وينافسه «السيوب» الفائز مرتين في مضمار اسكوت، و«شارب أرمي»، وممثل الشعار الأصفر «سيوف».

ويتطلع «تابيتوشن» الفائز في مضمار ميدان، والذي حل وصيفاً في سباقين في جبل علي، لمواصلة عروضه الجيدة في الشوط السابع والأخير لمسافة 2000 متر تكافؤ على لقب منطقة جبل علي الحرة، وينافسه «كحيل» بالشعار الأصفر، و«فيربوتين» الفائز في جبل علي، والأوروجوياني «أجوستي فيسكال» صاحب التصنيف الأعلى.