ستيرلينج ينوي العودة إلى «الأسود الثلاثة»



لندن (د ب أ)



يستعد رحيم ستيرلينج، نجم منتخب إنجلترا لكرة القدم، لاتخاذ قرار نهائي بشأن عودته إلى قطر قبل المباراة المرتقبة للفريق ضد نظيره الفرنسي بدور الثمانية لنهائيات كأس العالم، المقامة هناك.

ولم يشارك ستيرلينج «27 عاماً» في مباراة منتخب إنجلترا مع نظيره السنغالي في دور الـ16 للمونديال، والتي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي 3- صفر يوم الأحد الماضي، بسبب القلق على صحة أسرته بعد اقتحام منزله بمقاطعة ساري.

وعاد ستيرلينج إلى المملكة المتحدة، ويُعتقد أنه على استعداد للعودة إلى قطر، طالما كان مطمئناً إلى سلامة عائلته، مع اتخاذ تدابير أمنية إضافية.

ولم يقدم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحديثاً بشأن ستيرلينج، فيما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» بأن مجلس إدارته حصل على الضوء الأخضر للنظر في الخدمات اللوجستية لعودته المحتملة إلى معسكر الفريق.

وأصدرت شرطة ساري بياناً ذكرت فيه أنها تعمل على تحديد ما إذا كان اعتقال رجلين في منطقة قريبة من مكان إقامة سترلينج له أي صلة بعملية السطو على منزله، والتي تم الإبلاغ عنها يوم السبت الماضي.

ورغم ذلك، جاء في تحديث أن إلقاء القبض على الرجلين ليس مرتبطاً في هذا الوقت باقتحام منزل ستيرلينج.

أوضحت الشرطة في بيان: في هذا الوقت، لم يتم ربط هذه الاعتقالات بالتحقيق الجاري في عملية سطو حظيت بتغطية إعلامية كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولا يزال هذا التحقيق المنفصل مستمراً، لم يتم إجراء أي اعتقالات فيما يتعلق بذلك.

وأضاف البيان أن الضباط يجرون تحقيقات في ملابسات الحادث وما زال التحقيق مستمراً.

وكان اتحاد الكرة الإنجليزي أعلن يوم الأحد الماضي غياب ستيرلينج عن مباراة السنغال بسبب مسألة عائلية.

وأشارت مصادر مقربة من ستيرلينج في البداية إلى اقتحام متسللين مسلحين منزل اللاعب، بينما كانت عائلته بالداخل، لكن بيانات الشرطة اللاحقة كشفت أن سكان المنزل أبلغوا عن سرقة بعض المتعلقات الثمينة بعد عودتهم إلى منزل العائلة من رحلة دولية.