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الرياضي

خربين: «المونديال» أثبت قدرات «العربي»

خربين: «المونديال» أثبت قدرات «العربي»
8 ديسمبر 2022 11:02

 

مراد المصري (دبي)

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شدد عمر خربين نجم سوريا وشباب الأهلي، على أن كأس العالم الحالية أثبتت أن اللاعب العربي لديه الإمكانيات للتألق عالمياً، وإثبات نفسه، ومقارعة النجوم الآخرين، إلا أنه لا يزال يدفع ثمن المشكلة الإدارية، متمثلة في الاتحادات التي تقوم بإدارة كرة القدم العربية، فيما تمنى تتويج الأرجنتين باللقب من أجل ليونيل ميسي، مع تشجيعه في الوقت الحالي لمنتخب المغرب، وأمنياته أن يواصل مسيرته المتميزة.
وأكد خربين في حديثه لـ «الاتحاد»، متابعته لنهائيات كأس العالم، كما هو حاله دائماً، وقال: حالياً أشجع منتخب المغرب مثل جميع المشجعين العرب، ونشعر بالفخر والسعادة لما حققه «أسود الأطلس» ببلوغ ربع نهائي كأس العالم وإقصاء إسبانيا، ونتمنى له التوفيق في مباراته المقبلة.
وقال: بوصفنا لاعبين عرباً، فإن إنجاز المغرب يمنحنا الحافز، ويثبت أن اللاعب العربي لديه الإمكانيات، وقادر على القيام بذلك، ولكن لدينا مشكلة في الاتحادات والتفكير الذي تتم به إدارة الكرة العربية، وهذه أول مرة نشاهد فيها المونديال على أرض عربية، وأنظر ماذا حققنا من نتائج متميزة، فوز تونس على فرنسا، والسعودية على الأرجنتين، ومسيرة المغرب الرائعة في البطولة أمام كرواتيا وبلجيكا وإسبانيا، كلها مؤشرات إيجابية للغاية.
وأشار خربين إلى أن وجود لاعبين عرب محترفين في الدوريات الأوروبية، كما هو الحال لدى المغرب، ونجوم آخرين شيء إيجابي للغاية، وقال: بالطبع اللاعب العربي قادر على الاحتراف في أوروبا، لكنك تحتاج للفكر الصحيح من أجل أن تصل إلى هناك.
وكشف خربين عن أنه من مشجعي الأرجنتين، ويتمنى تحقيقها اللقب من أجل ليونيل ميسي نجمه المفضل، وقال: «التانجو» ليس المرشح الأول للقب، ولا يملك مقومات تشكيلة مثالية، إلا أن كل شيء وارد في كأس العالم، ويمكن أن تحدث المفاجآت، سبق أن وصل المنتخب إلى النهائي في النسخة قبل الماضية، وبإمكانه المضي قدماً هذه المرة أيضاً.
وشدد خربين على أن البرازيل هو المنتخب الأقرب لحصد اللقب، في حال لم يتمكن الأرجنتين من ذلك، وقال: «السامبا» المرشح الأول للمنافسة على لقب المونديال، بالنظر إلى الأداء الذي قدمه إلى الآن، من دون أن ننسى وجود منتخبات أخرى في السباق الذي سيكون مثيراً ومرتقباً في الأيام المتبقية من «المونديال».
وختم خربين حديثه، بالتأكيد على أن التركيز ينصب حالياً على مواجهة المغرب المقبلة أمام البرتغال، حيث يتمنى الجميع لهم المضي قدماً.

عمر خريبين
سوريا
شباب الأهلي
مونديال 2022
كأس العالم 2022
الأرجنتين
ليونيل ميسي
البرازيل
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