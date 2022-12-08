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الرياضي

طوكيو تستقبل «الساموراي» بالورود

طوكيو تستقبل «الساموراي» بالورود
8 ديسمبر 2022 11:00


علي معالي(دبي)


خرج المئات من الجماهير اليابانية لاستقبال منتخب بلادهم بالورود، لدى عودته إلى طوكيو، بعد وداع «مونديال 2022»، بالخسارة في دور الـ 16 أمام كرواتيا بركلات الترجيح.
وفوجئ الجهاز الفني واللاعبون بالحشد الكبير من الجماهير خارج مطار ناريتا بالقرب من طوكيو حاملين لهم الورود والتصفيق لهم على ما قدموه من مستوى في «المونديال»، وصدارة المجموعة الخامسة، والتي ضمت منتخبات لها تاريخ طويل في الحدث العالمي الكبير، مثل ألمانيا وإسبانيا بجانب كوستاريكا «الطرف الرابع». 

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وهناك عدد من اللاعبين الذين غادروا من قطر إلى أوروبا مباشرة للانضمام إلى أنديتهم، فيما قاد مجموعة المنتخب التي عادت إلى اليابان المدرب هاجيمي مورياسو، ومايا يوشيدا «الكابتن»، إلى جانب لاعبين آخرين مثل ريتسو دوان وجونيا إيتو.
وقال مورياسو: أثبت لاعبونا قدرتنا على المنافسة على الساحة العالمية، من خلال ما قدمناه في المحفل العالمي.
وأضاف: تمكنا من هزيمة أبطال كأس العالم السابقين، بدعم من الجماهير الكبيرة في قطر، وهذه المرة تأهلت اليابان إلى دور الـ16، لكنها لم تتمكن من بلوغ ربع النهائي بعد التعادل 1-1 مع كرواتيا والخروج بركلات الترجيح.
ولدى سؤاله عن المشهد الذي ترك له أكبر انطباع في كأس العالم، قال مورياسو: بعد مباراة كرواتيا، أتذكر وجوه لاعبينا «المصدومة»، حيث بكى البعض، وهو ما جعلني أشعر بالحزن الشديد والفخر في نفس الوقت بقدرتنا مستقبلاً على تخطي دور الـ 16.

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