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الرياضي

مواجهات «فض الاشتباك» في «أقوياء اليد»

مواجهات «فض الاشتباك» في «أقوياء اليد»
8 ديسمبر 2022 10:42

 
رضا سليم (دبي)

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ترفع الجولة الخامسة من دوري «أقوياء اليد» شعار «فض الاشتباك»، حيث تشهد 3 مواجهات من «العيار الثقيل»، مع اقتراب «الدور التمهيدي» من خط النهاية، يلتقي «الجمعة» العين والجزيرة في «ديربي أبوظبي» بصالة «البنفسج»، فيما يلعب مليحة ودبا الحصن طرفا القاع في الترتيب بصالة مليحة، وتستكمل الجولة «السبت»، عندما يستضيف الوصل فريق الشارقة بصالة «الإمبراطور»، والنصر مع شباب الأهلي في «ديربي دبي»، بصالة راشد بن حمدان.
ويملك الشارقة «المتصدر» 12 نقطة في 4 جولات، ومن بعده شباب الأهلي والوصل «10 نقاط»، والجزيرة «9 نقاط»، ويتساوى النصر والعين ودبا الحصن في رصيد «6 نقاط»، فيما يأتي مليحة في المركز الأخير «5 نقاط».
ومن المتوقع أن تغير الجولة الخامسة المشهد في جدول الترتيب، في حال فوز الوصل تكون أول خسارة في الشارقة، ووقتها يفض الشراكة مع شباب الأهلي في حال خسارته أمام النصر، بينما فوز الشارقة على الوصل، وشباب الأهلي «تنفض الشراكة» مع الوصل، بينما مواجهة العين والجزيرة تحتمل تعديلات كثيرة في الجدول، سواء بفوز العين أو الجزيرة، في ظل وجود 3 أندية برصيد 6 نقاط، وربما يغادر مليحة المركز الأخير في حال فوزه على دبا الحصن، بينما فوز الأخير يدخله في حسبة تساوي النقاط في حال فوز الفرق المتساوية في النقاط.

دوري أقوياء اليد
العين
الجزيرة
الوصل
الشارقة
النصر
شباب الأهلي
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