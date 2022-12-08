«الهداف» أجلس «الدون» على «الدكة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



دخل البرتغالي جونسالو راموس لاعب بنفيكا، تاريخ كأس العالم من أوسع أوبوابه، وأصبح اسمه يتردد على كل لسان، ليس فقط لأنه أحرز 3 أهداف «هاتريك» في شباك سويسرا في دور الـ 16 لكأس العالم المقامة حالياً في قطر، ولكن لأنه كان سبباً في جلوس النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو في المباراة على «الدكة» بديلاً للاعب الذي فضل فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال الدفع به أساسياً، وتجاهل إشراك «الدون» قائد الفريق ونجمه الأول، ولم يدفع به إلا في الدقيقة 77، بعد أن حسم المنتخب فوزه الكبير على السويسريين الذين لم يكونوا في يومهم.

وحظي راموس بإعجاب جميع زملائه وجماهير بلاده، وأيضاً الجماهير التي حضرت بأعداد غفيرة في استاد لوسيل يوم المباراة.

ولم يكن النجم الواعد يفكر على الإطلاق، في إمكانية مشاركته بالمباريات، في ظل وجود رونالدو، ولكنه كان يحلم طوال الوقت، بأن تتاح له فرصة المشاركة لدقائق، ليثبت جدارته باللعب أساسياً لمنتخب بلاده.

وفوجئ راموس بالقرار السعيد الذي اتخذه سانتوس بإشراكه في المباراة من بدايتها، بينما جلس النجم الأسطوري على مقاعد البدلاء.

وأحسن راموس استغلال الفرصة التي لا تأتي كثيراً، وتألق في المباراة وافتتح التسجيل لمنتخب بلاده بصاروخ «أرض جو» بيسراه، على يمين الحارس السويسري يان سومر، وأضاف هدفين آخرين، ليسجل بذلك أول رقم قياسي في حياته لاعباً، وهو أنه أصبح أول لاعب في «مونديال 2022، يسجل «هاتريك».

ولأن كثيرين لا يعرفون شيئاً عن راموس، حرص موقع «جول العالمي» على إلقاء الضوء على النجم الجديد الذي تسبب في جلوس رونالدو احتياطياً، وسط دهشة واستغراب عشاق «الدون».

وقال الموقع إن راموس الذي يعشق اللعب رأس حربة بمفهومه التقليدي «رقم 9»، يتمتع ببنيان قوي وطول فارع «85. 1متر»، مع سرعة فائقة في الانطلاقات، وأناقة في لمسات الكرة، وإجادة للتسديد بكلتا قدميه، وإن كان هو بالأساس يلعب بقدمه اليمنى.

ومثلما لفت راموس إليه الأنظار بشدة في مباراة سويسرا، تألق على امتداد الموسم مع بنفيكا، سواء في الدوري البرتغالي، أو دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، واستطاع أن يملأ الفراغ الذي تركه المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز الذي رحل إلى ليفربول الإنجليزي في «الميركاتو الصيفي»، وأخذ راموس مكانه أساسياً في هجوم بنفيكا، وسجل 14 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى في الدوري المحلي ودوري الأبطال، بواقع هدف كل 72دقيقة.

وعلى امتداد الموسم الحالي، لفت راموس أنظار عدد غير قليل من الأندية الإنجليزية، في مقدمتها نيوكاسل، وليدز، وولفرهامبتون، وساوثهامبتون، إلا أن الوضع تغير الآن، بعد تألقه مع منتخب بلاده، في أهم وأقوى بطولة كروية «كأس العالم»، وأصبحت العيون مصوبة عليه من الأندية الكبرى، وفي مقدمتها مانشستر يونايتد الذي أبدى اهتمامه بهذا الشاب الذي لم يكمل 22 عاماً «مواليد 20 يونيو 2001».

ويحلم راموس بأن يكون خليفة رونالدو في منتخب البرتغال، كما يأمل أيضاً أن يسير على خطاه، إذا ما نجحت صفقة انتقاله إلى «اليونايتد». وينتهي عقد راموس مع بنفيكا في 30 يونيو 2026، ما يعني أن إدارة ناديه البرتغالي تملك مرونة كبيرة في تحدد سعر مناسب له، وعدم قبول أي عرض غير مجزٍ.

وأصبح راموس رابع لاعب في تاريخ البرتغال، يسجل «هاتريك» في كأس العالم، بعد رونالدو في «مونديال روسيا» أمام إسبانيا، وبوليتا أمام بولندا في «مونديال 2002»، وإيزيبيو أمام كوريا الشمالية في «مونديال

إنجلترا 1966».

كما أصبح أيضاً أصغر لاعب يسجل «هاتريك» في كأس العالم، منذ أن فعلها المجري فلوريان ألبرت في «مونديال 1962».

وبدأ راموس مسيرته الاحترافية في فريق «بنفيكا ب» عام 2019، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في 2020. ولعب لجميع منتخبات الشباب البرتغالية تحت 17و18و19و20 و21 عاماً.