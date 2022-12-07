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تشكيل مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة

تشكيل مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة
8 ديسمبر 2022 01:17

الفجيرة (وام)

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أصدر الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة الرياضي الثقافي، برئاسة أحمد سعيد عبدالله الظنحاني.
ويضم مجلس الإدارة في عضويته عبدالله علي محمد الظنحاني نائباً للرئيس، والدكتور حمد أحمد محمد الزيودي، وعبدالله أحمد عبدالله، وخالد راشد حمدان، وأحمد سليمان جميع الهنداسي، وخميس عبيد خميس محمد، وأحمد إبراهيم أحمد حسين، ولطيفة خميس بن داوود العبدولي.
ووجّه أحمد سعيد الظنحاني الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتسخير كافة الإمكانيات لدعم الحركة الرياضية والارتقاء بها، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لمتابعته الفعاليات الرياضية بشكل دائم ودعم الشباب، وإلى الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، على متابعته للنشاط الرياضي، وتطوير البنية التحتية الملائمة، لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال.
وأكد الظنحاني أن المجلس يعمل وفق مهامه الموكلة له على تطوير نادي دبا الفجيرة على جميع الأصعدة وتكريس الجهود لجعله في مصاف الأندية المتطورة وتحقيق إنجازات لافتة.

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