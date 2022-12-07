12 فريقا في النسخة الجديدة لدوري الهوكي

دبي (وام)

يواصل اتحاد الهوكي استعداداته لإطلاق أول دوري للعبة في الإمارات خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، وذلك بعدما كان مقرراً له الانطلاق في نوفمبر الماضي، وتأخر لاستكمال بعض الأمور اللوجستية الخاصة بالفرق.

وتقام المنافسات بمشاركة 12 فريقاً تم التسجيل الرسمي لـ 10 فرق منها حتى الآن، فيما يتم الإطلاق عقب الانتهاء من تسجيل الفريقين المتبقيين.

وأكد أحمد سعيد السويدي عضو مجلس إدارة اتحاد الهوكي رئيس اللجنة الفنية، أن التأخير جاء بسبب عدم اكتمال أوراق بعض لاعبي الفرق حسب شروط المشاركة.

وأكد السويدي أن اتفاقاً قد تم بين اتحاد الهوكي مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، من أجل إقامة محاضرات للمعلمين والمعلمات بالمدارس الحكومية لتدريبهم والاستعانة بهم في إطلاق مراكز متخصصة لرياضة الهوكي.