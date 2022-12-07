أحمد بن حشر يترأس الأكاديمية الوطنية للرماية

رضا سليم (دبي)

اعتمد اتحاد الرماية تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية للرماية، برئاسة الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس الاتحاد، وعبد الله إسماعيل الكمالي، نائباً للرئيس، وعضوية علي محمد الشحي وحسين علي الغيلاني الجنيبي وفيصل سرحان الكعبي وحسن محمد بن هدية ومعصومة السيد عبدالرحيم الهاشمي، كما تم تعيين بدر محمد الريامي مديراً تنفيذياً للأكاديمية، وطلال هندي مديراً فنياً للأكاديمية، والدكتور محمد فضل الله مستشاراً قانونياً للأكاديمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة ربيع العوضي، نائب رئيس الاتحاد، وحضور جميع أعضاء المجلس، واستعرض طلال هندي، المدير التنفيذي للاتحاد، التقرير السنوي، وقدم شرحاً تفصيلياً للتحليل المالي للإيرادات والمصروفات للسنة المالية 2022 الذي تضمن مشاركة 372 رياضياً و54 إدارياً و70 حكماً في المنافسات المحلية، و71 مشاركاً في 18 منافسة دولية، و9 ميداليات ملونة في المحافل الدولية.

وأكد ربيع العوضي، نائب رئيس الاتحاد، ضرورة العمل وفق التوجهات الاستراتيجية للهيئة العامة للرياضة، وأشار إلى «قرار المجلس التنسيقي للرياضة برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس المجلس، بإدراج رياضة الرماية ضمن الرياضات ذات الأولوية، وما يترتب على هذا الاختيار من توسيع لقاعدة المشاركة في المحافل الدولية، وزيادة فرص التأهيل الأولمبي».

وأشاد نائب رئيس الاتحاد بآليات التواصل مع الهيئة العامة للرياضة ومع اللجنة الأولمبية الساعية لتحسين مستويات الأداء وتطوير العمل الرياضي وإقامة فعاليات رياضية مجتمعية، مؤكداً أن الاتحاد يسعى لتطوير العلاقات مع الأندية المهتمة برعاية وتكوين الفرق واللاعبين والموهوبين، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة. وتطرق المدير التنفيذي للمعايير الفنية والأرقام التنافسية لاختيار اللاعبين المشاركين في البطولات الدولية 2023، مؤكداً أن الاتحاد بصدد إقامة الشراكات الاستراتيجية واتفاقيات التعاون مع المؤسسات الرياضية والشرطية والقوات المسلحة، وجميع المؤسسات المهتمة برياضة الرماية.