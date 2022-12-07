الخميس 8 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«القوس» يصوب «سهمه» نحو «الآسيوية» بـ 16 لاعباً

«القوس» يصوب «سهمه» نحو «الآسيوية» بـ 16 لاعباً
8 ديسمبر 2022 01:11

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مباراتان في دوري السلة
مواجهات «فض الاشتباك» في «أقوياء اليد»

أعلن اتحاد القوس والسهم، القائمة النهائية للمنتخب المشارك في بطولة كأس آسيا «المرحلة الثالثة»، التي تستضيفها الشارقة في الفترة ما بين 20 إلى 25 ديسمبر الحالي برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعد المرحلة الثالثة من اختبارات لانتقاء عناصر المنتخب الوطن التي أقيمت على مدار يومي في نادي الثقة للمعاقين في الشارقة.
تضم القائمة التي وقع عليها الاختيار 16 لاعباً ولاعبة هم: عبدالله عبيد الكتبي، علي عتيق الكتبي «نادي المدام»، ناصر علي سعيد، شمائل خميس أحمد «نادي الفجيرة للفنون القتالية»، رحمه خالد الشامسي «نادي الحمرية»، عائشة جاسم آل علي، فاطمة محمد البلوشي، حصة يعقوب العوضي، آمنة العوضي، مها محمد الحوسني «نادي سيدات الشارقة»، أيوب قاسم عبدالكريم، محمد عبدالله الشحي «نادي دبي لأصحاب الهمم»، جمانة النجار «نادي دي آرشر»، سيف اليماحي «نادي خورفكان»، محمد صالح مبارك «نادي الشارقة الرياضي»، وهيفاء راشد النقبي «نادي خورفكان للمعاقين».
وقال حميد المشرخ، أمين عام الاتحاد: إن المرحلة المقبلة مهمة للغاية لتهيئة الأجواء الملائمة أمام منتخبنا الوطني لرفع مستوى جاهزيتهم البدنية والفنية مع اقتراب العد التنازلي للبطولة، بالثقة العالية في قدراتهم للدفاع عن الطموحات الوطنية وإبراز التطور اللافت الذي حققته اللعبة وفق أفضل الممارسات.

اتحاد القوس والسهم
الشارقة
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور قاعدة ليوا الجوية
الإمارات
حمدان بن زايد يزور قاعدة ليوا الجوية
اليوم 18:16
أسرة مسلسل «حواجز مبعثرة»
دنيا
إبداعات أصحاب الهمم.. على قنوات «أبوظبي»
اليوم 18:07
الإمارات مركز تعزيز علامة «الليجا» باستثمارات 3 مليارات يورو
الرياضي
الإمارات مركز تعزيز علامة «الليجا» باستثمارات 3 مليارات يورو
اليوم 18:06
كرواتيا تعلن حصولها على الموافقة لدخول الشنغن
عربي ودولي
كرواتيا تعلن حصولها على الموافقة لدخول الشنغن
اليوم 17:55
حمدان بن محمد: محمد بن راشد يعتمد دورة موازنة حكومة دبي 2023-2025
حمدان بن محمد: محمد بن راشد يعتمد دورة موازنة حكومة دبي 2023-2025
اليوم 17:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©