«القوس» يصوب «سهمه» نحو «الآسيوية» بـ 16 لاعباً

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد القوس والسهم، القائمة النهائية للمنتخب المشارك في بطولة كأس آسيا «المرحلة الثالثة»، التي تستضيفها الشارقة في الفترة ما بين 20 إلى 25 ديسمبر الحالي برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعد المرحلة الثالثة من اختبارات لانتقاء عناصر المنتخب الوطن التي أقيمت على مدار يومي في نادي الثقة للمعاقين في الشارقة.

تضم القائمة التي وقع عليها الاختيار 16 لاعباً ولاعبة هم: عبدالله عبيد الكتبي، علي عتيق الكتبي «نادي المدام»، ناصر علي سعيد، شمائل خميس أحمد «نادي الفجيرة للفنون القتالية»، رحمه خالد الشامسي «نادي الحمرية»، عائشة جاسم آل علي، فاطمة محمد البلوشي، حصة يعقوب العوضي، آمنة العوضي، مها محمد الحوسني «نادي سيدات الشارقة»، أيوب قاسم عبدالكريم، محمد عبدالله الشحي «نادي دبي لأصحاب الهمم»، جمانة النجار «نادي دي آرشر»، سيف اليماحي «نادي خورفكان»، محمد صالح مبارك «نادي الشارقة الرياضي»، وهيفاء راشد النقبي «نادي خورفكان للمعاقين».

وقال حميد المشرخ، أمين عام الاتحاد: إن المرحلة المقبلة مهمة للغاية لتهيئة الأجواء الملائمة أمام منتخبنا الوطني لرفع مستوى جاهزيتهم البدنية والفنية مع اقتراب العد التنازلي للبطولة، بالثقة العالية في قدراتهم للدفاع عن الطموحات الوطنية وإبراز التطور اللافت الذي حققته اللعبة وفق أفضل الممارسات.