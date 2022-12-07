«الفرسان» يتأهل.. و«العنابي» يودع في كأس رئيس الدولة

مراد المصري (دبي)

تأهل شباب الأهلي إلى دور الـ 16 في كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد حسمه مواجهة القمة المبكرة التي جمعته مع الوحدة 1 -صفر، والتي أقيمت اليوم على ستاد راشد في دور الـ 32، كما تأهل الوصل بتفوقه على مسافي 3 -صفر، وفاز اتحاد كلباء على الذيد 6 - 2.

وجاءت المباراة مثيرة وحسمها «الفرسان» على حساب «العنابي» بهدف سجله وليد عباس في الدقيقة 70، من جانبه تجاوز الوصل ضيفه مسافي بثلاثية نظيفة على ستاد زعبيل، سجل الأهداف جلبيرتو أوليفيرا في الدقيقة 35، وتوماس شانكالاي في الدقيقة 61، وعلي صالح في الدقيقة 90 + 4.

كما كسب اتحاد كلباء مواجهة الذيد 6 - 2، في المباراة التي أقيمت على ستاد اتحاد كلباء، سجل أهداف «النمور» كل من ألكساندرو سيسالدو في الدقيقة 12، ودانيل بيسا في الدقيقتين 25 و 61، وبينيل ملابا في الدقيقة 30، ولياندرو في الدقيقة 53، وأحمد عامر في الدقيقة 81، فيما سجل للذيد الحساني تامبورا في الدقيقة 44، وهوجو أليكساندر في الدقيقة 83.

ويلتقي في الدور المقبل، شباب الأهلي مع الإمارات، الوصل مع الفجيرة، واتحاد كلباء مع البطائح.

ويختتم دور الـ 32، بإقامة أربع مباريات غداً، يلتقي العين مع دبا الفجيرة على ستاد هزاع بن زايد، وبني ياس مع مصفوت على ستاد بني ياس، والعروبة مع خورفكان على ستاد نادي الفجيرة، والعربي مع عجمان على ستاد نادي الإمارات.