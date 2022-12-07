الدوريات والأندية الأكثر تمثيلاً في ربع نهائي «مونديال 2022»



الدوحة (أ ف ب)

يعد الدوري الإنجليزي لكرة القدم البطولة الوطنية الأكثر تمثيلاً في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022، بـ61 لاعباً يمثلون 14 نادياً، فيما يشارك قطبا مانشستر سيتي ويونايتد المركز الأول من بين الأندية الأوروبية الأكثر تمثيلاً في هذا الدور.

على الرغم من الإقصاء المفاجئ لإسبانيا من الدور ثمن النهائي على يد المغرب، فإن الدوري الإسباني يأتي في المركز الثاني مع 30 لاعباً في 8 أندية.

وكذلك، رغم غياب المنتخب الإيطالي عن مونديال قطر، حلّت «سيري آ» في المركز الثالث مع 23 لاعباً يلعبون في 9 أندية مختلفة.

ثمّ يأتي الدوري الفرنسي (18 لاعباً في 8 أندية)، والفضل الأكبر لباريس سان جيرمان بطل فرنسا، فالدوري الألماني (17 لاعباً في 8 أندية) والهولندي (11 لاعباً في 3 أندية) الذي يضمّ العديد من اللاعبين الهولنديين الدوليين.

على مستوى الأندية، يمتلك كل من مانشستر سيتي ويونايتد أكبر عدد من اللاعبين الموجودين في ربع نهائي قطر مع 11 لاعباً لكل منهما. يليهما سان جرمان وأياكس أمستردام (7 لاعبين) في المركز الثالث.



ترتيب أكثر الدوريات تمثيلاً في ربع النهائي



1. الدوري الإنجليزي: 61 لاعباً (14 نادياً)

2. الدوري الإسباني: 30 لاعباً (8 أندية)

3. الدوري الإيطالي: 23 لاعباً (9 أندية)

4. الدوري الفرنسي: 18 لاعباً (8 أندية)

5. الدوري الألماني: 17 لاعباً (8 أندية)

6. الدوري الهولندي: 11 لاعباً (3 أندية)

7. الدوري البرتغالي: 9 لاعبين (3 أندية)

الأندية الأكثر تمثيلاً في ربع النهائي



مانشستر سيتي (إنجلترا)، 11 لاعباً: نايثن أكيه (هولندا)، فيل فودن، جاك غريليش، كالفن فيليبس، جون ستونز، كايل ووكر (إنجلترا)، خوليان ألفاريس (الأرجنتين)، إيدرسون (البرازيل)، جواو كانسيلو، روبن دياش، برناردو سيلفا (البرتغال)

مانشستر يونايتد، 11 لاعباً: تايرل مالاسيا (هولندا)، برونو فرنانديز، ديوغو دالو (البرتغال)، كازيميرو، فريد، أنتوني (البرازيل)، رافايل فاران (فرنسا)، ماركوس راشفورد، لوك شو، هاري ماجواير (إنجلترا)، ليساندرو مارتينيز (الأرجنتين).

باريس سان جيرمان (فرنسا)، 7 لاعبين: ليونيل ميسي (الأرجنتين)، كيليان مبابي (فرنسا)، أشرف حكيمي (المغرب)، ماركينيوس، نيمار (البرازيل)، دانيلو، فيتينيا (البرتغال)

أياكس أمستردام (هولندا)، 7 لاعبين: ريمكو باسفير، يوريين تيمبر، ستيفن بيرخفين، فاوت فيخهورست، ديفي كلاسن، دالي بليند وكينيث تايلور (هولندا).

يوفنتوس (إيطاليا) 6 لاعبين: دانيلو، أليكس ساندرو، بريمر (البرازيل)، أدريان رابيو (فرنسا)، لياندرو باريديس، أنخل دي ماريا (الأرجنتين).

بايرن ميونيخ (ألمانيا)، 6 لاعبين: ماتيس دي ليخت (هولندا)، بنجمان بافار، دايو أوباميكانو، كينغسلي كومان (فرنسا)، يوسيب ستانيشيتش (كرواتيا)، نصير مزراوي (المغرب)

توتنهام (إنجلترا)، 6 لاعبين: إريك داير، هاري كين (إنجلترا)، روميرو (الأرجنتين)، هوجو لوريس (فرنسا)، إيفان بيريشيتش (كرواتيا)، ريشارليسون (البرازيل)

ليفربول (إنجلترا)، 6 لاعبين: فيرجيل فان دايك (هولندا)، ترنت ألكسندر-أرنولد، جوردان هندرسون (إنجلترا)، إبراهيما كوناتيه (فرنسا)، أليسون بيكر، فابينيو (البرازيل)

ريال مدريد (إسبانيا) 6 لاعبين: أوريليان تشواميني، إدواردو كامافينجا (فرنسا)، لوكا مودريتش (كرواتيا)، إيدر ميليتاو، فينيسيوس جونيور، رودريجو (البرازيل).

أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، 6 لاعبين: أنطوان جريزمان (فرنسا)، ناهويل مولينا، رودريجو دي بول، أنخل كوريا (الأرجنتين)، إيفو جربيتش (كرواتيا)، جواو فيليكس (البرتغال).

إشبيلية (إسبانيا) 5 لاعبين: جونسالو مونتييل، ماركوس أكونيا، ألخاندرو «بابو» جوميس (الأرجنتين)، ياسين بونو، يوسف النصيري (المغرب).

برشلونة (إسبانيا)، 5 لاعبين: ممفيس ديباي، فرنكي دي يونج (هولندا)، رافينيا (البرازيل)، جول كونديه، عثمان ديمبلي (فرنسا)

أرسنال - 5 لاعبين: جابريال مارتينيلي (البرازيل)، ويليام صليبا (فرنسا)، بوكايو ساكا، آرون رامسدايل، بن وايت (إنجلترا).

. تشيلسي (إنجلترا)، 5 لاعبين: مايسون ماونت، كونور كالاجر (إنجلترا)، ماتيو كوفاتشيتش (كرواتيا)، حكيم زياش (المغرب)، تياجو سيلفا (البرازيل).

الإنتر (إيطاليا)، 5 لاعبين: دنزل دامفريس، ستيفان دي فري (هولندا)، لاوتارو مارتينيز، خواكين كوريا (الأرجنتين)، مارسيلو بروزوفيتش (كرواتيا).

بنفيكا (البرتغال)، 5 لاعبين: نيكولاس أوتامندي، إنسو فرنانديس (الأرجنتين)، رافا سيلفا، جواو ماريو، جونسالو راموس (البرتغال)