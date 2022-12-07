ووكر: لا يجب أن نحترم مبابي كثيراً!



الدوحة (أ ف ب)

أكد الظهير الأيمن الإنجليزي كايل ووكر، أن على منتخب بلاده «ألا يحترم كثيراً» النجم الفرنسي كيليان مبابي، قبل المواجهة المثيرة المرتقبة بين المنتخبين «السبت»، في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

من المتوقع أن يشارك ووكر أساسياً، وتكون مواجهة «ثنائية نارية» مع مبابي أفضل هدّاف في البطولة حتى الآن مع خمسة أهداف.

قال مدافع مانشستر سيتي خلال مؤتمر صحفي: إنه لاعب مذهل وبفورمة مميزة، لذا لن تكون المهمة سهلة، لكن نريد أن نلعب دائماً ضد الأفضل وهو من بينهم، إن لم يكن الأفضل في الوقت الراهن.

وتابع: أتفهم أن هناك تركيزاً «على هذه المواجهة الثنائية»، وأعرف ما يتعين عليّ القيام به، أن أوقفه، ولكن الكلام أسهل من الفعل.

وسبق أن تواجه اللاعبان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، عندما خرج السيتي فائزاً 2-1 في في معقل باريس سان جيرمان، علماً أن مبابي لم يشارك إياباً خلال فوز الفريق الإنجليزي 2-0.

وقال ووكر: عندما واجهنا باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، لم نفكر فقط في مبابي وسيكون الأمر ممثالاً «السبت»، لا أستخف بنفسي، لقد لعبت ضده وضد العديد من اللاعبين المميزين الآخرين، مع إنجلترا أو مانشستر سيتي أو توتنهام.

وأضاف: يجب أن أتعامل مع الأمر، كما هو الحل في جميع المباريات، أن أحترمه كما يستحق، ولكن ألا أحترمه كثيراً، المباراة ليست إنجلترا ضد مبابي، بل إنجلترا ضد فرنسا.

وقال: لا نفكر فقط في مبابي، إنه سلاح في ترسانتهم، وهو جيد جداً، لكن لديهم لاعبين آخرين جيدين جداً لا يمكننا التقليل من شأنهم، والذين فازوا بألقاب كبرى وكأس العالم، دعونا لا ننسى أوليفييه جيرو الذي سجل الكثير من الأهداف، وعثمان ديمبلي متميز أيضاً في الطرف الآخر.

وصلت إنجلترا الى نصف نهائي مونديال روسيا 2018 عندما سقطت ضد كرواتيا، فيما بلغت نهائي كأس أوروبا صيف العام الماضي عندما خسرت ضد إيطاليا، وتأمل في قطر أن تحقق لقبها الثاني في كأس العالم بعد 1966 على أرضها.