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الرياضي

نجوم ليفربول يشيدون بخدمات «مركز راشد لأصحاب الهمم»

نجوم ليفربول يشيدون بخدمات «مركز راشد لأصحاب الهمم»
7 ديسمبر 2022 18:38

 
دبي (وام)


أشاد نجوم ليفربول الانجليزي بمستوى ونوعية الخدمات والبرامج العلاجية والتأهيلية المختلفة التي يقدمها مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي، بهدف تمكين أصحاب الهمم من الانخراط في نسيج المجتمع وسوق العمل وتحويلهم إلى قوة منتجة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها عدد من نجوم النادي، وهم البرازيلي روبرتو فيرمينيو والإنجليزي جيمس ميلنر وجو جوميز، وحارس المرمى الإسباني أدريان، واليوناني تسيميكاس، لمركز راشد لأصحاب الهمم في دبي.

 

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وكان في استقبالهم الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد لأصحاب الهمم، وأحمد خوري، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي، ومريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، وعدد من طلبة المركز ومدراء الأقسام.
وتجول أعضاء الوفد بين أقسام المركز وتابعوا ما يقدمه من أنشطة في ورش التدريب المهني من زراعة ونجارة وتطريز، وغيرها بهدف تطوير وصقل مهارات الطلبة.
وتفاعل أبطال النادي مع طلبة المركز، حيث قدموا معاً مباراة ودية أتاحت لطلبة المركز استعراض مهاراتهم الرياضية بمشاركة نجوم ليفربول الذين قاموا بدورهم بتوزيع مجموعة من الهدايا على أطفال المركز بالإضافة إلى قمصان ليفربول التي تحمل تواقيعهم.

 


في المقابل، عبر طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم عن سعادتهم بالزيارة من خلال تقديمهم مجموعة من اللوحات الاستعراضية التي تعكس مهاراتهم ومواهبهم الإبداعية.
وثمن الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم زيارة نجوم ليفربول الإنجليزي للمركز، حيث تصب في إطار تحفيز أصحاب الهمم على إطلاق مواهبهم، لافتاً إلى أن مركز راشد لأصحاب الهمم يحتفظ بتجربة ثرية تمتد لأكثر من عقدين تعكس مدى التطور والاهتمام الذي توليه الإمارات لأصحاب الهمم، وتفاعل المجتمع معهم، كما أن الزيارة تحمل لمسة إنسانية قادرة على التأثير في نفسية طلبة المركز.

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