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الرياضي

حملة ترويجية لـ «عالمية» مبادلة في مراكز التسوق

حملة ترويجية لـ «عالمية» مبادلة في مراكز التسوق
7 ديسمبر 2022 17:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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كشف منظمو بطولة مبادلة العالمية للتنس عن إطلاق باقة من الأنشطة الترفيهية في سلسلة من مراكز التسوق في أبوظبي في إطار حملة ترويجية على مدى تسعة أيام لتعريف سكان أبوظبي وزوارها ببطولة التنس الرائدة في منطقة الخليج العربي. وتسلط الحملة الترويجية الضوء على البطولة المرتقبة وفعالياتها الترفيهية المخصصة لعشاق التنس.
وتنطلق الحملة في فرسان سنترال مول بين 7 و9 ديسمبر، مروراً بعدد من المواقع الأخرى، لتحط الرحال في مشرف مول بين 13 و15 ديسمبر، وتوفر الحملة منصة للعبة سلينغ شوت التفاعلية، بالإضافة إلى فعالية ترفيهية تتيح للزوار التقاط صور شخصية باستخدام جهاز محمول وإطلاقها نحو الشاشة الرقمية، حيث تظهر على شكل كرة تنس، فضلاً عن تقديم جوائز رائعة للمشاركين.
وتُقام البطولة بين 16 و18 ديسمبر في المركز الدولي للتنس في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، ويشارك فيها ستة من أفضل اللاعبين، بمن فيهم ثلاثة من أفضل خمسة لاعبين في العالم، بالإضافة إلى اثنتين من أفضل اللاعبات في العالم، وهما أُنس جابر، المُصنفة الثانية عالمياً، وإيما رادوكانو، حاملة لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس 2021. 

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