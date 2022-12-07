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الرياضي

«ألعاب السيدات» تكرم شركاء النجاح

«ألعاب السيدات» تكرم شركاء النجاح
7 ديسمبر 2022 17:00

دبي (الاتتحاد)

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كرم مجلس دبي الرياضي الدوائر والمؤسسات والجهات الداعمة والراعية، الذين شاركوا في نجاح تنظيم النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات».
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه المجلس في مقره بحي دبي للتصميم بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، ومشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والعقيد عبدالله عتيق الكاش مدير إدارة الفعاليات والمواكب في شرطة دبي، وممثلي الجهات الداعمة والراعية للدورة.
وتضمن التكريم الجهات كلاً من شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، قناة دبي الرياضية، مجموعة نخيل العقارية، نادي النصر الرياضي، نادي بادل بوينت، شركة أكوافينا للمياه، شوكولاتة باتشي.
وأقيمت منافسات دورة الشيخة هند خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الماضي، بمشاركة نسائية كبيرة تجاوزت 1500 رياضية من منتسبات الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة تنافسن في 10 ألعاب رياضية متنوعة، حيث استقطبت الدورة على مدار 10 سنوات مشاركة أكثر من 360 جهة حكومية وخاصة مثلها أكثر من 7000 رياضية من بينهن أكثر من 4300 إماراتية.

 

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