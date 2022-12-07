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الشارقة يمنع مفاجآت النصر في دوري اليد

الشارقة يمنع مفاجآت النصر في دوري اليد
7 ديسمبر 2022 15:00


رضا سليم (دبي)

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منع فريق الشارقة مفاجآت النصر في دوري أقوياء اليد بعدما نجح في الفوز عليه بفارق هدفين 29-27 على صالة الملك الشرقاوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، ليواصل الشارقة التربع على قمة الترتيب بالعلامة الكاملة في 4 مباريات.
في الوقت الذي أفلت فيه الوصل من كمين دبا الحصن بالفوز عليه 37-31 في المباراة التي جرت بينهما بصالة الحصن وانتهى شوطها الأول بالتعادل 15-15 وكان دبا الحصن قد سبق له أن فاز على النصر محققاً أولى مفاجآت الموسم.
وفي المباراة الثالثة، تفوق شباب الأهلي على العين بنتيجة 23-19 في المباراة التي جرت بينهما بصالة مكتوم بن محمد، وانتهى شوطها الأول 11-7، فيما فاز الجزيرة على مليحة بفارق هدف 28-27 في المباراة التي جرت بينهما بصالة فخر أبوظبي، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 16-11.
ويتصدر الملك الشرقاوي القمة برصيد 12 نقطة، يليه في المركز الثاني شباب الأهلي 10 نقاط، ثم الثالث الوصل برصيد النقاط نفسه، والرابع الجزيرة 9 نقاط، ويتساوى 3 فرق برصيد 6 نقاط هي النصر والعين ودبا الحصن، فيما يأتي مليحة في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.
وتشهد الجولة الخامسة بالدوري يومي الجمعة والسبت مواجهات نارية، حيث يلتقي العين والجزيرة في ديربي أبوظبي، والنصر وشباب الأهلي في ديربي دبي، ويصطدم الوصل بالمتصدر الشارقة، فيما يلتقي مليحة ودبا الحصن طرفا القاع في جدول الترتيب.

دوري اليد
الشارقة
النصر
الوصل
شباب الأهلي
العين
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