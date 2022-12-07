«الكاراتيه» يشارك في «آسيوية أوزبكستان»

دبي (الاتحاد)



اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا للناشئين والناشئات والشباب والشابات تحت 21 سنة، والرجال والسيدات المقررة إقامتها في طشقند بأوزباكستان خلال الفترة من 16 حتى 20 ديسمبر الجاري.

واستعرض مجلس الإدارة تقرير أعمال اللجنة الفنية عن الفترة التي سبقت بطولة غرب آسيا الثالثة، وعقد العديد من الاجتماعات من أجل المشاركة في البطولة، وما تم إحرازه من نتائج جيدة، وقام محمد عباس، رئيس اللجنة الفنية، بعرض مبسط وسريع لفكرة جديدة للجنة الفنية، ستقدم مشروع رؤية جديدة لمنظومة المنتخب الوطني، بالتنسيق مع لجنة المنتخبات.

واطلع المجلس على مخرجات بطولة غرب آسيا الثالثة التي أقيمت الشهر الماضي بنادي الشارقة، وما حققه اللاعبون من نتائج في البطولة لوضع الخطط المستقبلية لهم بعد حصول المنتخب على المركز الثاني في الترتيب العام، واستعرض المجلس مقترحات جديدة لرئيس لجنة المسابقات إبراهيم النعيمي بشأن شكل جديد لبعض المسابقات الفردية للموسم القادم 2024/2023.