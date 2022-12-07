«دولية الحبتور لتنس السيدات» تدخل مرحلة الحسم



رضا سليم (دبي)

دخلت منافسات بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات في نسختها الـ 25 المقامة حالياً بمجمع الحبتور للتنس، مرحلة الحسم على لقب الفردي بعدما فازت الروسية انستازيا زولوتارينا على مواطنتها اكاترينا ياشين بمجموع (6-0 و6-1)، فيما فازت الروسية مارياتيموفيف على الأميركية ناجينا عبدالريموف بمجموعتين (6-1 و6-2)، وفازت التايلاندية بيجتارين بلوبوش على الهندية كارمان كور بنتيجة (2-6 و6-2 و6-2) بعد مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و3 دقائق.

وتلتقي في ربع النهائي المصنفة الأولى الروسية ديانا شنايدر مع المجرية تيما بابوس، الحاصلة على بطاقة استثنائية للمشاركة في البطولة، والكرواتية جانا فيت مع الفرنسية كارول مونيه، والسلوفاكية ربيكا سرامكوفا مع الإسرائيلية لينا جلوشكو، والفرنسية إليسا مع ماريا تيموفيفا، والبولندية ماجدالينا فريش مع الفنلندية أناستاسيا كليكوفا.

من ناحية أخرى، انطلقت منافسات بطولة الزوجي، حيث شهدت ضربة البداية فوز الزوجي المصنف الثالث في البطولة المكون من الأوكرانية كاترينا بوندارنكو والبولندية ماجدالينا فريش على الزوجي الذي يضم السلوفاكية فيكتوريا كوموزوف والهولندية فان دير هويك بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (1-6 و6-3 و10-8) بعد مباراة استمرت 66 دقيقة.

كما فاز الزوجي المكون من التايلاندية بيجتارين ولاعبة تايبيه وهيسن فانج على الزوجي الذي يضم المصرية ساندرا سمير والبلغارية جرجانا بوبالوفا بمجموعتين دون رد (6-2 و6-2).