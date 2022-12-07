أرسنال وليون يفتتحان «كأس سوبر دبي»



معتصم عبدالله (دبي)



تتجه أنظار جماهير الكرة العالمية، خلال فترة عطلة «مونديال 2022»، إلى الإمارات التي تحتضن عدداً من المباريات الودية للأندية الأوروبية التي تقيم معسكرات إعدادية في أبوظبي ودبي على التوالي، حيث يقص أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، وأولمبيك ليون الفرنسي، في الساعة السابعة والنصف مساء الخميس شريط افتتاح بطولة «كأس سوبر دبي 2022»، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وتقام البطولة المنتظرة لـ «كأس سوبر دبي» برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها مجلس دبي الرياضي من 8 إلى 16 ديسمبر، باستاد آل مكتوم بنادي النصر، بمشاركة أندية أرسنال وليفربول وميلان وليون.

وأكملت اللجنة المنظمة ترتيبات إقامة البطولة، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير على استاد آل مكتوم الذي يسع 15 ألف مشجع، واستقبلت دبي خلال الأيام الماضية بعثات أرسنال وليفربول وليون، في انتظار وصول بعثة ميلان يوم السبت المقبل.

وتتضمن المنافسة على لقب «كأس سوبر دبي»، 4 مواجهات تنطلق اليوم بمباراة «المدفعجية» وليون، وتتواصل «الأحد» بمواجهة ليون وأرسنال، ويلتقي أرسنال وميلان يوم الثلاثاء، ويسدل الستار على البطولة بلقاء ليفربول وميلان 16 ديسمبر.

وتشهد نهاية المباريات الأربع في «كأس سوبر دبي»، خوض الفرق المتبارية لركلات الترجيح، بغض النظر عن نتائج المباريات، وحسب نظام البطولة ينال الفريق الفائز ثلاث نقاط، مقابل نقطتين لكل فريق، في حال انتهاء المباراة بالتعادل، إضافة إلى نقطة تضاف إلى رصيد الفريق الفائز بركلات الترجيح، والتي تعقب نهاية كل مباراة، فيما يتوج الفريق الأكثر نقاطاً بـ «كأس سوبر دبي 2022».

وتوفر المشاركة في «كأس سوبر دبي» التي تتزامن مع معسكرات الأندية الأوروبية في دبي، في ظل توقف المنافسات الأوروبية، بداعي إقامة نهائيات كأس العالم 2022، فرصة مثالية لاستكمال الإعداد والتحضيرات خلال التوقف الحالي للمنافسات الأوروبية.

ويزيد الطقس الدافئ لـ «شتاء الإمارات» من عوامل الاستفادة الفنية للفرق الزائرة خلال الفترة الحالية من العام، وهو ما أكده ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، في وقت سابق، حيث قال «سبق لنا إقامة معسكرات في دبي، ونعرف المرافق جيداً، والتي توفر بيئة مميزة للعمل، إضافة إلى الطقس الرائع».

بدوره، أكد الأسكتلندي آندي روبرتسون، ظهير ليفربول، الأهمية الخاصة لمعسكر فريقه الحالي في دبي، وخوضه مباراتين ضمن «كأس السوبر»، وقال في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: «ستكون فترة الـ 12 أو 13 يوماً الحالية مهمة جداً في برنامج الإعداد، ليس لدينا وقت لنهدره، خاصة أن بداية الموسم الحالي لم تكن بالشكل المطلوب».

وأضاف «المعسكر الحالي في دبي فرصة لنكون في أفضل مستوى قبل عودة المنافسات المحلية، وخوض ليفربول أول مواجهة بعد التوقف الحالي أمام مانشستر سيتي 22 ديسمبر الحالي، ضمن دور الستة عشر لكأس رابطة المحترفين، قبل أن يحل ضيفاً على أستون فيلا 26 ديسمبر ضمن الجولة 17 للدوري الإنجليزي»، لافتاً إلى سعادته بالعودة مجدداً مع ليفربول للتدرب في دبي.



معالم دبي تزين حسابات الأندية



تفاعلت الحسابات الرسمية للأندية الأربعة المشاركة في «كأس سوبر دبي» مع وصول فرقها إلى «دانة الدنيا»، ووثق الحساب الرسمي لنادي ليون رحلة الفريق في الطريق إلى دبي عبر «طيران الإمارات»، وسط استمتاع لاعبي الفريق بمتابعة مباشرة لمباريات كأس العالم.

وزينت معالم دبي ممثلة في «برج خليفة»، وغيرها من المرافق السياحية، الحساب الرسمي للنادي الفرنسي، بجانب تبادل قمصان الفريق والهدايا التذكارية مع نادي ضباط شرطة دبي الذي تحتضن ملاعبه تدريبات ليون منذ اليوم الأول لوصول الفريق.

تأهيل دياز وكيتا





تمثل فترة المعسكرات الحالية للأندية الأوروبية في دبي فرصة لاستعادة وتأهيل اللاعبين المصابين قبل عودة عجلة المنافسات الرسمية للدوران، وكشف ليفربول الذي خاض أول حصة تدريبية في «دانة الدنيا» عن عودة الثنائي لويس دياز ونابي كيتا للتدريبات مع الفريق.

وغاب الكولومبي دياز عن الملاعب منذ إصابته في الركبة أمام أرسنال في أكتوبر الماضي، قبل أن يبدأ مرحلة الاستشفاء بالتزامن مع المعسكر الحالي، في المقابل غاب كيتا عن أغلب مواجهات «الريدز» في الموسم الحالي بداعي الإصابة أيضاً في أوتار الركبة.