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مدرب البطائح: الركراكي فاجأ العالم بـ «المقاتلين»

مدرب البطائح: الركراكي فاجأ العالم بـ «المقاتلين»
7 ديسمبر 2022 14:04

 

علي معالي (دبي)

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يرى المغربي سعيد شخيت مدرب البطائح، أن ما قدمه وليد الركراكي مع «أسود الأطلس» يعتبر «علامة فارقة» في تاريخ كأس العالم، بالنسبة للكرة العربية والأفريقية، ليس فقط بالتأهل إلى دور الثمانية، ولكن لأنه انتصار جاء على حساب منتخب عالمي وكبير بحجم إسبانيا.
وقال: خطة الركراكي كانت مفاجأة للجميع، ولعب بمنتهى القوة من البداية إلى النهاية، معتمداً على مجموعة من «المقاتلين»، وبنى خطته من اللحظة الأولى على الوصول إلى «ركلات الترجيح»، وهو ما نجح فيه لأنه يدرك أنه يملك حارساً متميزاً يمكن أن يصنع الفارق.
وأضاف: بونو كان على قدر المسؤولية، سواء أثناء أحداث المباراة، أو في ركلات الترجيح التي كان خلالها سداً منيعاً أمام كل التسديدات الإسبانية، مع الثقة الكبيرة من جانب لاعبي المغرب الذين سددوا في البداية.
وقال: العناصر الذين شاركوا في الشوط الثاني، ودفع بها الركراكي، لو بدأوا الشوط الأول، لحقق «أسود الأطلس» الفوز، ولكن المدرب لعب على الطريقة المضمونة، والتي تجعله يصل إلى ما يريده من المباريات القوية والمعقدة.
وأضاف: معرفة المدرب واللاعبين بطريقة اللعب الإسبانية منحت الفرصة لـ «أسود الأطلس»، لأن يفعلوا ما يريدون من المباراة التي اعتبرها تاريخية بالنسبة للكرة المغربية والعربية، وجعلتها بين الكبار على مستوى العالم، وهو ما يمنح اللاعبين دافعاً قوياً في مباراة البرتغال.
وقال: لابد من تأهيل اللاعبين بشكل صحي مناسب للقاء المقبل، وبعد الجهد البدني الكبير وحالات الإصابة التي طالت البعض، أصبح العمل التأهيلي مهماً للغاية خلال الساعات المقبلة، لكي نظهر بقوة أمام منافس قوي أيضاً.

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