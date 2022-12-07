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«بركان فرح» في المغرب

«بركان فرح» في المغرب
7 ديسمبر 2022 12:40

 
الدار البيضاء (أ ف ب) 

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بصيحات الفرح والزغاريد والدموع، احتفل المغاربة بتأهل منتخب بلادهم لكرة القدم للمرة الأولى إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر، إثر فوزه على نظيره الإسباني الذي كان من بين المرشحين لنيل اللقب، عقب مباراة مثيرة حبست أنفاس المغاربة.
فما أن سجل نجم «أسود الأطلس» أشرف حكيمي ركلة الترجيح «3-0» التي حسمت المواجهة، علت صرخات الفرح والزغاريد ومنبهات السيارات في شوارع الدار البيضاء، كما في وسط العاصمة الرباط، التي توقفت فيها الحركة تقريباً طيلة مدة المباراة التي تصدرت الاهتمامات في الأيام الأخيرة.
بعد دقائق قليلة، تجمع مواطنون من كل الأعمار في شارع محمد الخامس الرئيسي وسط العاصمة، للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي الملك محمد السادس يشارك المواطنين فرحتهم مرتدياً قميص المنتخب، وهو في سيارة وسط العاصمة.
كذلك شوهد ولي العهد الأمير مولاي الحسن في السيارة نفسها، وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة.
وكان الملك هنأ قبيل ذلك أعضاء المنتخب في اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع «على مسارهم وتأهلهم التاريخي»، داعياً إياهم إلى «الحفاظ على نفس النهج في هذه المسابقة، ومواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع العلم الوطني عالياً».
وأوردت وسائل إعلام محلية فيديوهات تظهر احتفالات في شوارع الكثير من المدن.
وبات المغرب أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجار، ورابع منتخب أفريقي بعد الكاميرون «1990» والسنغال «2002» وغانا «2010».
وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب «1986»، السعودية «1994» والجزائر «2014» ثمن النهائي سابقاً، وهو آخر منتخب أفريقي باق في المنافسة، بعدما أقصت إنجلترا منتخب السنغال في دور ثمن النهائي.

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