صراع «مقام» و«سطام» في «مضمار أبوظبي»



عصام السيد (أبوظبي)



ينظم مضمار أبوظبي غداً «الخميس» حفل سباقه الرابع لهذا الموسم، ويتألف من 6 أشواط خُصصت للخيول العربية، ما عدا الختام للخيول المهجنة الأصيلة، وتشارك في الحفل 76 خيلاً، فيما تبلغ جوائزه 470 ألف درهم.

ويشهد الشوط الخامس والرئيسي لمسافة 1600 متر «شروط»، الصراع المثير بين «ايه اف مقام» بقيادة تاج أوشي، و«سطام مسقط» بقيادة سيف البلوشي، ويدخل منافس بذات الحظوظ «ايه اف معلمي» بقيادة أنطونيو فريزو، بجانب «حكيم» بقيادة ريتشارد مولن، و«مخلد» بقيادة رويستون فرينش.

وينطلق الشوط الأول بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر «تكافؤ» برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة 13 خيلاً، أبرزها «اس اس دستور» بقيادة راي داوسون، و«ايه اف المريب» بقيادة تاج أوشي، و«أسرع من الطلقة» بقيادة بيرناردو بينيرو.

ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، 14 خيلاً، أبرزها «ايه اف مصنف» بقيادة تاج أوشي الفائز مرتين بذات المسافة والمضمار، بجانب «ابن فياليتس» بقيادة بات كوسجريف، الذي يعود لمسافته المفضلة، وهناك أيضاً «وكيل ورسان» بقيادة ريتشارد مولن.

وخصص الشوط الثاني لمسافة 1200 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، بمشاركة 14 خيلاً تسعى لتحقيق أول انتصاراتها، ويتصدر الترشيحات «ايه اف مثاقيل» بقيادة تاج أوشي، و«إي اس سوداني» بقيادة أنطونيو فريزو.

وبمشاركة حصة كاملة قوامها 16 خيلاً في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، المخصص لخيول الإنتاج المحلي، يتصدر الترشيحات «جاب ينشيد» بقيادة سام هيتشكوت، و«هزيم الوثبة» بقيادة راي داوسون، و«السلام» بقيادة ريتشارد مولن.

وتختتم الأمسية بسباق الخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة لمسافة 1600 متر، بمشاركة 10 خيول متقاربة المستويات، ويدفع المدرب بوبات سيمار بأربعة خيول يبرز منها «الاربيد» بقيادة تاج أوشي، وهناك «تيمبستا دي أورو» و«مستر بروكوشوس»، إلى جانب «مور جنيبرا» و«ديشي جيل».