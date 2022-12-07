مودريتش «ملك التعادلات»



أنور إبراهيم (القاهرة)



أصبح الكرواتي لوكا مودريتش الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2018، على بُعد خطوة واحدة من معادلة الرقم القياسي، لأكبر عدد من التعادلات خلال تاريخ المشاركة في كأس العالم، والمسجل باسم الإيرلندي المخضرم ستيف ستاونتون «8 تعادلات في 13 مباراة بالمونديال».

مودريتش قائد كرواتيا ووصيف بطل العالم الفرنسي المُتوج بمونديال روسيا، شارك حتى الآن في 4 نسخ من كأس العالم «2006 و2010 و2014 و2018»، وربما تكون نسخة «مونديال قطر» الخامسة هي الأخيرة بالنسبة له، ولهذا يأمل في أن ينجح مع زملائه في الفوز بها، تتويجاً لمسيرته الحافلة بالبطولات والإنجازات، خاصة مع ناديه الحالي ريال مدريد الإسباني، كما يحمل في ذهنه «أمنية خاصة» تتمثل في تحطيم رقم الأيرلندي ستاونتون خلال هذه البطولة.

وذكر موقع جول العالمي، أن مودريتش يمكنه بالفعل أن يحطم رقم ستاونتون في عدد التعادلات بتاريخ كأس العالم، إذ أنه حقق حتى الآن 7 تعادلات، ويحتاج إلى تعادل آخر ليعادل رقم النجم الأيرلندي، مع إمكانية تحطيم هذا الرقم إذا ما تخطى الكروات دور الثمانية إلى نصف النهائي في «مونديال قطر».

ويتساوى مع مودريتش في المركز الثاني برصيد 7 تعادلات، كل من الألماني كارل هانز رومينيجيه، والسويدي هنريك لارسون، والإيطالي فابيو كانافارو.

وإذا حقق منتخب كرواتيا التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي خلال مباراته أمام البرازيل في ربع النهائي، فإن مودريتش يرفع رصيده إلى 8 تعالادت مثل ستاونتون.

وإذا ما تخطى عقبة «السامبا» وهي مهمة غاية في الصعوبة - سيتمكن من تحطيم رقم النجم الأيرلندي، إذا ما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان من مباراته بالدور «نصف النهائي» بالتعادل، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

يذكر أن المرات السبع التي حقق فيها مودريتش التعادل، عبر مشاركاته في النسخ المختلفة لكأس العالم، كانت في مباريات، كرواتيا أمام اليابان صفر- صفر في مونديال ألمانيا 2006، وأمام أستراليا 2-2 في نفس المونديال، والدانمرك 1-1 في مونديال روسيا 2018، وروسيا 2-2 في نفس المونديال، ليصبح المجموع 4 تعادلات، يضاف إليها التعادلات التي حققها منتخب كرواتيا في «مونديال 2022»، أمام المغرب صفر- صفر، وبلجيكا صفر- صفر في دور المجموعات بالبطولة، واليابان في دور الـ16، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها الكروات لمصلحتهم 3-1.