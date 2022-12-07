مبابي يُصيب فرنسا بالقلق!



أنور إبراهيم (القاهرة)



ثارت بعض الشكوك بشأن الحالة البدنية للنجم الفرنسي الشاب كيليان مبابى، بطل العالم المُتوج بـ «مونديال روسيا 2018»، وهداف «الديوك» في «مونديال 2022» المقام حالياً في قطر، وتخوف البعض من عدم إمكانية مشاركته في مباراة فرنسا أمام إنجلترا في ربع النهائي» يوم السبت المقبل.

وذكرت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت»، إن مبابى لم يشارك في التدريبات الجماعية لمنتخب بلاده «الثلاثاء»، واكتفى بالتواجد داخل صالة الألعاب لممارسة تدريبات خفيفة، ولم تعلن الشبكة أي إيضاح آخر بشأن أسباب غيابه عن التدريب الجماعي مع زملائه، وإن كانت أشارت إلى احتمال شعوره ببعض الإجهاد، من جراء المجهود الكبير الذي بذله خلال مباراة بولندا في دور الـ 16 لـ «مونديال 2022»، والتي انتهت بفوز «الديوك» 3-1، سجل منها مبابي هدفين رائعين، رفع بهما رصيده إلى 5 أهداف، تصدر بها ترتيب هدافي البطولة.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «ليكيب» نقلاً عن مصادر وثيقة الصلة بالمنتخب الفرنسي بمقر إقامته بالدوحة، أنه ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن حالة مبابى البدنية، وإنه كان يحتاج فقط لنيل قسط من الراحة، منعاً لتعرض عضلاته للإرهاق قبل المواجهة المصيرية التي يخوضها «الديوك» أمام «الأسود الثلاثة» الإنجليزي، ضمن الدور«ربع النهائي» لمونديال قطر.

وأكدت الصحيفة أن مشاركة «فتى بوندي المدلل» في مباراة إنجلترا ليست موضع أي شك، وأفادت بأنه من المنتظر أن يستأنف مبابى التدريبات الجماعية مع زملائه.

ويواصل منتخب فرنسا بنجاح حتى الآن دفاعه عن اللقب الذي حصل عليه في مونديال روسيا 2018، وستكون مباراة إنجلترا هي الاختبار الحقيقي لقوة «الديوك»، ومدى قدرته على الاحتفاظ بلقبه، وإضافة «النجمة الثالثة» إلى رصيد إنجازاته في كأس العالم، بعد أن سبق وفاز بنسختي 1998 بفرنسا و2018 بروسيا.

وفي سياق مختلف، ذكر موقع صحيفة «ليكيب» أن مبابى كان حريصاً على تهنئة أشرف حكيمي بفوز المغرب على أسبانيا في دور الـ 16 للبطولة «3-1 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي».

وبث مبابى عبر حسابه الرسمي على «تويتر» صورة له مع حكيمي صديقه وزميله في باريس سان جيرمان، ومن خلفهما علم المغرب.