15 ميدالية للإمارات في «آسيوية» القوة البدنية

دبي (وام)

رفع منتخب القوة البدنية رصيده من الميداليات في البطولة الآسيوية المقامة حالياً في دبي إلى 15 ميدالية ملونة بواقع 6 ذهبيات وفضية، و8 برونزيات، وذلك بختام منافسات ثالث أيام البطولة. وضمن فعاليات البطولة عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي اجتماعه بمشاركة جميع الأعضاء، وتمت الموافقة بالإجماع على منح المملكة العربية السعودية حق استضافة بطولة غرب آسيا للقوة البدنية التي ستقام خلال النصف الثاني من العام المقبل.عقد الاجتماع بحضور رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية جاستن براجا وفرشيد سلطاني رئيس الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية.