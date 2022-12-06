المغرب يواصل صناعة التاريخ ويبلغ ربع نهائي «المونديال»



الدوحة (د ب أ)



واصل منتخب المغرب صنع التاريخ في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، ودوّن اسمه بحروف من ذهب في عالم «الساحرة المستديرة»، بعدما أصبح أول فريق عربي يتأهل إلى دور الثمانية في «المونديال»، عقب تغلبه 3- صفر بركلات الترجيح على نظيره الإسباني، في دور الـ16 للمسابقة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف، ليحتكم المنتخبان للوقت الإضافي الذي ابتسم في النهاية لمصلحة المنتخب المغربي.

وقدم نجوم المنتخب المغربي أداءً بطولياً على مدار 120 دقيقة، وكانوا نداً حقيقياً للمنتخب الإسباني، المتوج باللقب عام 2010 في جنوب أفريقيا، على مدار الأشواط الأربعة، وكان بإمكانهم خطف التقدم خلال الشوط الأول، وكذلك في الوقت الإضافي، الذي اعتمد خلاله «أسود الأطلس» على الهجمات المرتدة، في الوقت الذي فشل فيه لاعبو المنتخب الإسباني في اختراق الحصون الدفاعية المغربية.

تألق الحارس ياسين بونو في ركلات الترجيح، بتصديه للركلتين الثانية والثالثة لكارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس، بعدما سدّد بابلو سارابيا الأولى في القائم الأيسر، فيما سجل للمغرب عبد الحميد صابيري وحكيم زياش وأشرف حكيمي، فيما أهدر بدر بانون الركلة الثالثة.

وبعدما كان منتخب المغرب أول فريق عربي يتأهل لمرحلة خروج المغلوب في «المونديال» بنسخة المسابقة عام 1986 بالمكسيك، كان منتخب «أسود الأطلس» على موعد مع التاريخ أيضاً في تلك النسخة، بعدما بات أول منتخب عربي يصعد لدور الثمانية في البطولة الأهم والأقوى على مستوى العالم، كما أصبح المنتخب المغربي رابع منتخب أفريقي في التاريخ يحصد بطاقة الترشح إلى دور الثمانية، بعد الكاميرون والسنغال وغانا في نسخ 1990 و2002 و2010 على الترتيب.

وللنسخة الثانية على التوالي في «المونديال»، يعجز منتخب إسبانيا عن الفوز على منتخب المغرب، بعدما تعادل معه 2 - 2 في مرحلة المجموعات بنسخة المسابقة الماضية التي أقيمت بروسيا عام 2018.

وشهدت المباراة حدثاً تاريخياً آخر، تمثل في مشاركة جافي نجم وسط المنتخب الإسباني، في التشكيل الأساسي لفريقه بالمباراة، ليصبح أصغر لاعب يشارك منذ البداية بكأس العالم في إحدى مواجهات الأدوار الإقصائية لـ «المونديال»، منذ النجم البرازيلي بيليه.

وفي سن الـ 18 عاماً والـ 123 يوماً أصبح جافي، لاعب برشلونة الإسباني، أصغر لاعب يشارك في مباراة بمرحلة خروج المغلوب بـ «المونديال» منذ بيليه الذي لعب في نهائي كأس العالم 1958 بالسويد، وهو يبلغ 17 عاماً و249 يوماً.