الأربعاء 7 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ولي عهد الشارقة يعيد تشكيل مجالس إدارات 4 أندية

ولي عهد الشارقة يعيد تشكيل مجالس إدارات 4 أندية
6 ديسمبر 2022 20:45

 
الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يستقبل وفداً من جامعة كوينزلاند الأسترالية
«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير العمل الحكومي


أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم «16» لسنة 2022، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق.
ونص القرار على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، برئاسة الشيخ عبدالله بن ماجد بن صقر القاسمي، وعضوية كل من الشيخ ماجد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، وراشد سيف سعيد حماد الزعابي، وغانم محمد عبيد الهاجري، وعبدالعزيز حمد عمران تريم، وعبدالله حميد سيف راشد المهيري، ومحمد أحمد عبدالله محمد.
وبحسب القرار تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.
وأصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي القرار الإداري رقم «14» لسنة 2022، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.
ونص القرار على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برئاسة أحمد عبدالرحمن حميد عبدالله العويس، وعضوية كل من أحمد سعيد علي سعيد الجروان، وخالد إبراهيم مبارك سيف الناخي، وطارق جمعة إبراهيم عبيد السويدي، وعبيد عبدالرحمن سيف العسم، وعلي عبيد علي حميد الحمودي، ومحمد عبدالله محمد علي بو رحيمة.
وبحسب القرار تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.
وأصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، القرار الإداري رقم «15» لسنة 2022، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.
ونص القرار على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، وعضوية كل من الشيخ خالد بن حميد بن صقر القاسمي، وجمال عيسى محمد المدفع، وعلي سعيد حمد الجلاف الشويهي، وعمر نعمان محمد زمان آل علي، وعمران عبدالله عمران حميد النعيمي، ووهيب جعفر محمد عبدالله الزرعوني.
وبحسب القرار تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.
وأصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي القرار الإداري رقم «17» لسنة 2022، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.
ونص القرار على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة برئاسة نجلاء عبدالله أحمد الدرويشي الشامسي، وعضوية كل من أروى محمد سلطان محمد العويس، وأمينة جمعة حسن صالح الجسمي، وإيمان محمد مبارك محمد آل علي، وحمدة سالم سلطان العقروبي السويدي، وعلياء علي غريب أحمد المازمي، وميثه عيسى خلفان بن عيسى الذباحي.
وبحسب القرار تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

 

 

 

 

الشارقة
ولي عهد الشارقة
آخر الأخبار
الإمارات تحتضن الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
الإمارات
الإمارات تحتضن الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
اليوم 10:02
الذهب
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:56
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
عربي ودولي
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
اليوم 08:53
حزب الرئيس الأميركي جو بايدن يفوز بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ
عربي ودولي
الديموقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأميركي
اليوم 08:48
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
دنيا
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
اليوم 07:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©