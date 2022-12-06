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الرياضي

أكيه: إيقاف ميسي مسؤولية كل هولندا!

أكيه: إيقاف ميسي مسؤولية كل هولندا!
6 ديسمبر 2022 19:47

 
الدوحة (أ ف ب) 

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حذّر المدافع الهولندي نايثن أكيه من أن مهمة إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي «تحد ليس للدفاع وحسب بل للفريق بأكمله»، وذلك قبل الموقعة المرتقبة بين الطرفين «الجمعة» في ربع نهائي مونديال قطر.
وتوقع ابن الـ27 عاماً: مباراة كبيرة بين بلدين كبيرين في كرة القدم، مضيفاً: نتطلع بفارغ الصبر ونأمل أن تكون مباراة كبيرة بالنسبة لنا»، على الرغم من أنها «لن تكون سهلة».
واعتبر مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي أن ميسي أحد أفضل لاعبي كرة القدم على مر العصور، بالتالي سيكون من الصعب «الدفاع عليه»، لكنه سيكون تحدياً جميلاً، ليس فقط لخط الدفاع بل للفريق بأكمله.
وقال: هناك أيضاً لاعبون آخرون يتوجب علينا أن نقلق بشأنهم، قبل أن يحث فريقه على أن يكون قبل كل شيء منظماً جيداً من الناحية التكتيكية.
ورأى أن على هولندا الاعتماد أيضاً على وحدتها كمجموعة لإحداث الفارق في ملعب لوسيل، مضيفاً: أعتقد أنها كانت إحدى نقاط قوتنا منذ بداية البطولة، طريقتنا في التواجد معاً، قد لا نملك أعظم المواهب الفردية في العالم، لكننا أقوياء جداً كفريق.
ووصل فريق المدرب لويس فان جال الى ربع النهائي بتخطيه الولايات المتحدة 3-1 في ثمن النهائي، وذلك بعدما أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى بانتصارين وتعادل.
أما الأرجنتين، الباحثة عن لقبها الأول منذ 1986 والثالث في تاريخها، فحلت في صدارة المجموعة الثالثة بعد تجاوزها صدمة السقوط افتتاحاً أمام السعودية 1-2، ثم تغلبت في ثمن النهائي على أستراليا 2-1.
وستكون مواجهة الجمعة السادسة بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم، بعد عام 1974 في الدور الثاني (4-صفر لهولندا) و1978 في النهائي (3-1 للأرجنتين) و1998 في ربع النهائي (2-1 لهولندا) و2006 في دور المجموعات (صفر-صفر) و2014 في نصف النهائي (صفر-صفر وفازت الأرجنتين بركلات الترجيح 4-2).

هولندا
الأرجنتين
ليونيل ميسي
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