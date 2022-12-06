الظفرة والحمرية وجلف إلى دور الـ16 في «البطولة الأغلى»



معتصم عبدالله (دبي)



لحق الظفرة والحمرية وجلف أف سي بقطار المتأهلين إلى دور الـ16، في «البطولة الأغلى» كأس رئيس الدولة، بتخطي «الفارس» عقبة ضيفه بينونة 3-0 على استاد حمدان بن زايد، ضمن الدور الأول «الـ32»، والحمرية على التعاون 2-1 على استاد نادي الإمارات، وجلف أف سي على فرسان هسبانيا 2-0 على استاد حمدان بن راشد في حتا.

وانضمت الأندية الثلاثة إلى قائمة المتأهلين التي شملت الشارقة «حامل اللقب»، الجزيرة، الإمارات، النصر البطائح، والفجيرة.

فيما تتواصل مباريات الدور الأول، حيث تخطف قمة شباب الأهلي وضيفه الوحدة الأنظار «الأربعاء»، والتي تشهد أيضاً مباراتي الوصل ومسافي على ملعب زعبيل، واتحاد كلباء والذيد في معقل «النمور»، على أن يختتم الدور الأول «الخميس» بمباريات بني ياس ومصفوت، العين ودبا، العربي وعجمان، والعروبة وخورفكان.

وانتظر الظفرة حتى الدقيقة 44، لينجح في افتتاح التسجيل، بواسطة ميشيل فردي، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 60، وعزز خالد الدرمكي أفضلية أصحاب الأرض بالهدف الثالث في الدقيقة 77، لينتظر «الفارس» المتأهل من مباراة بني ياس ومصفوت.

وقاد المهاجم محمد ديوب فريقه جلف أف سي لتخطي عقبة فرسان هسبانيا، وسجل ديوب هدفي فريقه في الدقيقتين 64 و93، ليضرب جلف موعداً مع ضيفه الجزيرة.

ونجح الحمرية في التغلب على التعاون 2-1، وسجل للفائز فرناندو جابريل في الدقيقتين 3 و22، فيما أحرز السيد محمد هدف التعاون الوحيد في الدقيقة 43، وينتظر الحمرية المتأهل من مباراة العربي وعجمان.

نتائج اليوم



فرسان هسبانيا - جلف أف سي 0- 2

التعاون - الحمرية 1- 2

الظفرة - بينونة 3- 0