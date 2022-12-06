اليابان تودع «المونديال» وتترك «الأخلاق»

رضا سليم (دبي)



تحولت خسارة اليابان أمام كرواتيا بركلات الترجيح، والخروج من «مونديال 2022» إلى حزن كبير خيم على «كوكب اليابان»، والذي وصل إلى درجة البكاء من الجماهير، وانتشرت تغريدات كثيرة يظهر فيها الجمهور في حالة بكاء على وداع كأس العالم.

وأبدى فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني دعمه للاعبين، ونشر عبر حسابه على تويتر «الطريقة التي لعبوا بها، دون التخلي عن محاولة الفوز، تمنح القوة والإلهام».

وقال هيروكازو ماتسونو المتحدث الحكومي: من المؤسف هزيمة اليابان، لكن ما حققه الفريق في البطولة، بالفوز على ألمانيا وإسبانيا منح الشعب الياباني الكثير من الحافز والشجاعة، وأريد أن أشيد بهذا الفريق من أعماق قلبي.

وانهالت التعليقات الحزينة على شبكات التواصل برسائل تنتقد ركلات الترجيح التي سددتها اليابان، بينما ذهب آخرون للدفاع عن الفريق، وأكدوا أن اليابان «لم تحسم فقط» المباراة في دقائقها الـ90 .

وانتشرت صور عدد من اللاعبين، وهم يبكون بسبب الخروج المشرف من المونديال، أمثال كاورو ميتوما أيضاً بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلق العديد من المواطنين أنهم بكوا لهذه المشاهد.

وشهدت المباراة دعماً واسعاً من الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي لـ «الساموراي»، ونشر أحد المشجعين «تغريدة»، قال فيها: لقد وصلنا لأبعد حد، أتفهم أن الخسارة بركلات الترجيح، يمكن أن تكون محبطة للعديد من الناس، ولكني لا أرى ذلك، فقط علينا تحسين هذا الجانب مستقبلاً .

واشتهر الجمهور الياباني بالسلوك المتميز من خلال تنظيف مدرجات الملعب، بعد كل مباراة لمنتخب بلادهم، كما يقوم لاعبو المنتخب بتنظيف غرفة الملابس، بعد المباراة وكتابة كلمة شكر إلى اللجنة المنظمة، وكانت أجمل العبارات على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم «خرجوا من البطولة وتركوا أخلاقهم».