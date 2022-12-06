الأربعاء 7 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سالم اليافعي بطل «زوارق الفورمولا4» في أبوظبي

سالم اليافعي بطل «زوارق الفورمولا4» في أبوظبي
6 ديسمبر 2022 16:30

 

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتضن الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
الإمارات: «الاتفاق الإطاري» يعزز ازدهار السودان

واصل نادي أبوظبي للرياضات البحرية فعاليته وأنشطته الرياضية بنجاح كبير، مع اختتام منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا4 التي نظمت على كاسر الأمواج في أبوظبي، وأحرز سالم اليافعي المركز الأول، في حين حل ثانياً أبو بكر المري وجاء في المركز الثالث حمدان المفلحي.
وحظيت الجولة التي انقسمت إلى مرحلتين بإثارة كبيرة وندية عبر مختلف تفاصيل المنافسة، وشهدت المرحلة الأولى تحقيق سالم اليافعي للمركز الأول، ثم عاد ليحرز المركز الأول أيضاً في المرحلة الثانية ليحكم قبضته بقوة على لقب السباق ويؤكد تفوقه في المنافسة، وكان اليافعي قد حقق لقب الجولة الأولى التي أقيمت في فبراير الماضي. كرم الفائزين في الختام ماجد المهيري مدير إدارة السباقات في النادي، وناصر الظاهري مشرف عام السباق.
من جهته، عبر ناصر الظاهري عن سعادته بالمستوى الكبير الذي ظهرت به المنافسة وما قدمه المشاركون من مستوى عال وراق في السباق، وشدد الظاهري على أن ما قدمه الأبطال في المسابقة والجولة يبشر بمنافسات قوية ومستويات أكثر قوة للمشاركين في هذه الفئة من الفئات، وتحدث الظاهري عن هذه البطولة القادمة وبقوة من خلال المنافسات البحرية الحديثة، قائلاً: سيكون لهذه الرياضة انتشار أكبر في المستقبل، خاصة أنها تعد بداية السلم في سباقات الفورمولا وفئاتها المختلفة ومرحلة الانتقال للفئات الأكبر لاحقاً، نتوقع أن تشهد كثافة في المشاركة والحضور في الجولات والبطولات المقبلة لهذه الفئة وسنعمل على انتشارها بشكل أكبر.

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
كاسر الأمواج
آخر الأخبار
الإمارات تحتضن الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
الإمارات
الإمارات تحتضن الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
اليوم 10:02
الذهب
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:56
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
عربي ودولي
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
اليوم 08:53
حزب الرئيس الأميركي جو بايدن يفوز بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ
عربي ودولي
الديموقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأميركي
اليوم 08:48
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
دنيا
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
اليوم 07:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©