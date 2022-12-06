سالم اليافعي بطل «زوارق الفورمولا4» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

واصل نادي أبوظبي للرياضات البحرية فعاليته وأنشطته الرياضية بنجاح كبير، مع اختتام منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا4 التي نظمت على كاسر الأمواج في أبوظبي، وأحرز سالم اليافعي المركز الأول، في حين حل ثانياً أبو بكر المري وجاء في المركز الثالث حمدان المفلحي.

وحظيت الجولة التي انقسمت إلى مرحلتين بإثارة كبيرة وندية عبر مختلف تفاصيل المنافسة، وشهدت المرحلة الأولى تحقيق سالم اليافعي للمركز الأول، ثم عاد ليحرز المركز الأول أيضاً في المرحلة الثانية ليحكم قبضته بقوة على لقب السباق ويؤكد تفوقه في المنافسة، وكان اليافعي قد حقق لقب الجولة الأولى التي أقيمت في فبراير الماضي. كرم الفائزين في الختام ماجد المهيري مدير إدارة السباقات في النادي، وناصر الظاهري مشرف عام السباق.

من جهته، عبر ناصر الظاهري عن سعادته بالمستوى الكبير الذي ظهرت به المنافسة وما قدمه المشاركون من مستوى عال وراق في السباق، وشدد الظاهري على أن ما قدمه الأبطال في المسابقة والجولة يبشر بمنافسات قوية ومستويات أكثر قوة للمشاركين في هذه الفئة من الفئات، وتحدث الظاهري عن هذه البطولة القادمة وبقوة من خلال المنافسات البحرية الحديثة، قائلاً: سيكون لهذه الرياضة انتشار أكبر في المستقبل، خاصة أنها تعد بداية السلم في سباقات الفورمولا وفئاتها المختلفة ومرحلة الانتقال للفئات الأكبر لاحقاً، نتوقع أن تشهد كثافة في المشاركة والحضور في الجولات والبطولات المقبلة لهذه الفئة وسنعمل على انتشارها بشكل أكبر.