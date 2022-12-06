سباق الهواة يدشن النسخة السابعة لـ «دراجات السلم»



دبي (الاتحاد)



اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية انطلاق النسخة السابعة من البطولة التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، بإقامة سباق الهواة الإماراتيين الرجال 27 ديسمبر الجاري، وسباق الإماراتيات 28 من الشهر ذاته، في منطقة سيح السلم بدبي.

وتشهد النسخة السابعة للبطولة، تنظيم 7 سباقات مختلفة يبلغ مجموع جوائزها 5 ملايين درهم، حيث تم وضع اللوائح الخاصة بالمنافسات لمختلف الفئات التي من المتوقع أن تستقطب مشاركة أكثر من 1000 دراج من الهواة والمحترفين من الرجال والسيدات.

وقال عمير بن جمعة الفلاسي المدير التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: «نتشرف أن نواصل تنظيم البطولة بتوجيهات ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأن تقام المنافسات في واحدة من أجمل المناطق الطبيعية والتي تعد جزءاً أساسياً من منطقة أرياف وبراري دبي التي اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخطة الشاملة لتطويرها والتي تضم 2216 كيلومتراً مربعاً، ووصفها سموه قائلاً: «لدينا اليوم المدينة الأجمل والأرقى في العالم.. وهدفنا أن تكون الأرياف والبراري التابعة لدبي بين الأفضل والأكثر جمالاً ومتعة للجميع».

وقال:«هذه النسخة ستكون الأكبر والأكثر تطوراً وسنعمل على أن نحقق المزيد من الفوائد لرياضيينا ولنشر وتطوير رياضة الدراجات الهوائية في الدولة والمنطقة، وكذلك التعريف بروعة وجمالية المنطقة التي تستضيف المنافسات».

واعتمدت اللجنة المنظمة برئاسة عمير جمعة الفلاسي، وعضوية ماجد عبد الرحمن البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، ورامي بسام النابلسي رئيس اللجنة المالية والتسويق، ومحمد عبد الله الموسى رئيس اللجنة اللوجيستية، كافة الترتيبات من أجل انطلاق السباقين الرئيسين حسب المواعيد الجديدة، وفق لائحة التعليمات والقوانين التي تم اعتمادها وتعميمها على المشاركين خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها التأكيد على أن السباقات خاضعة لإجراءات فحص المنشطات.