إلياس يُهدي الإمارات الحزام الملكي لبطولة العالم للمواي تاي



أبوظبي (الاتحاد)



نجح إلياس حبيب علي نجم منتخبنا الوطني للمواي تاي من الظفر بالحزام الملكي التايلاندي أثر فوزه المميز على بطل نيوزيلندا دانيل كير في وزن تحت 81 كجم، ضمن منافسات بطولة كأس العالم الملكي للمواي تاي التي تقام سنويا في تايلاند، والتي تُعد من نخبة بطولات العالم.

وقدم بطل منتخبنا أداءً رائعاً ومستوى متقدم نجح خلاله من الفوز على بطل نيوزيلندا، ليؤكد مسيرة الإعداد والتحضير للبطولات العالمية وفق خطط التطوير المستمرة من قبل اتحاد المواي تاي والكيك بوكسنج ورؤيته الطموحة لصناعة الأبطال ومعانقة مجد البطولات في كافة المشاركات والاستحقاقات القارية والعالمية.

من جهته، قال عبدالله سعيد النيادي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي: «نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تثميناً لدعمه السخي ورؤيته السديدة التي تقود مواي تاي الإمارات لنجاحات كبيرة في البطولات العالمية»، مشيداً بالأداء البطولي الذي قدمه النجم إلياس حبيب علي في مشواره ببطولة كأس العالم الملكي المقامة في تايلاند، معرباً عن فخره بمواصلة الاتحاد تحقيق الهدف الذي حدده منذ بداية تأسيسه والذي يترجم خططنا لصناعة قاعدة من النجوم الأبطال في مختلف المنتخبات الوطنية والظفر بالميداليات الذهبية في كافة البطولات، متقدماً بالتهنئة والتبريكات للنجم إلياس حبيب علي والطاقم الفني والإداري للمنتخب، مبيناً أن الإنجاز يمثل إضافة مهمة لإنجازات رياضة الإمارات في المحافل العالمية.

من جانبه، أكد طارق محمد المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد، أن النجاح العالمي لبطل منتخبنا الوطني إلياس حبيب علي في بطولة العالم بتايلاند يمثل مفخرة لإنجازات اتحاد اللعبة المتواصلة في مختلف المستويات والفئات وبكافة البطولات، وقال: «الفوز بالحزام الملكي في وزن تحت 81 كجم يترجم خطط الاتحاد ومكانة الأبطال ومستوياتهم الفنية العالية في ظل برامج التحضير والتدريب المتواصلة بجانب المعسكرات التدريبية المكثفة الطامحة للوصول بلاعبي المنتخبات الوطنية لأعلى مراحل الجاهزية لحصد الألقاب في المشاركات الدولية».

وأضاف: «نثمن بامتنان كبير دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ودوره الريادي الذي يشكل حجر الأساس في قيادة طموحات الاتحاد ومنتخباته الوطنية لمراتب متقدمة، كما توجه بالتهنئة والتبريكات للبطل إلياس حبيب علي والطاقم الفني والإداري للمنتخب، وتقدم بالتهنئة لرياضة الإمارات بمناسبة الإنجاز الجديد والإضافة المهمة في مسيرتها».