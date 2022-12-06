لورانس يتصدر سباق الجولف إلى دبي



دبي (الاتحاد)

توج الجنوب الأفريقي ثريستون لورانس بلقب بطولة جنوب أفريقيا المفتوحة، ليعتلي صدارة ترتيب الموسم في بداية قوية له في جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس، مع تنافس نجوم العالم لحجز مقاعدهم مجدداً للتأهل إلى البطولة الختامية في دبي في العام المقبل.

وجاء فوز اللاعب باللقب ليكون الثالث في مسيرته في جولة دي بي ورلد، بعدما أنهى المنافسات في بطولة أنفيستيك جنوب أفريقيا المفتوحة برصيد 16 ضربة تحت المعدل، ليكسب جائزة مالية تزيد على 242 ألف يورو، ونال 335 نقطة في رصيده لترتيب الموسم الحالي، رفع من خلالها إجمالي رصيده إلى 350.4 نقطة بالمركز الأولى في ترتيب «السباق إلى دبي».

وحقق المركز الثاني الفرنسي كليمينت سورديه برصيد 15 ضربة تحت المعدل، لينال جائزة مالية تزيد على 156 ألف يورو، وكسب 222 نقطة في رصيده لهذا الموسم.

جاءت عود مسمى (السباق إلى دبي) بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اعتباراً من الموسم الجديد، ليشهد تقاسم اللاعبين الثمانية الأوائل مجموعة مكافآت مالية تمت زيادتها إلى 6 ملايين دولار، كجزء من إجمالي الجوائز المالية البالغة 144.2 مليون دولار، كما سيقام ما لا يقل عن 39 بطولة في 26 دولة في الروزنامة العالمية لجولة دي بي ورلد في 2023.