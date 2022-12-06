«المغمورة ريبيكا» تقصي «حاملة اللقب» مبكراً



دبي (الاتحاد)

شهدت بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ 25 لتنس السيدات أولى مفاجاتها المدوية مبكراً، بخسارة الأوكرانية داريا سنيجور حاملة اللقب أمام السلوفاكية المغمورة ربيكا سرامكوفا بمجموعتين 6 - 4 و6 -3، في مباراة أستمرت ساعة و43 دقيقة، ليتوقف حلم الأوكرانية داريا في الاحتفاظ بلقبها وسط إثارة كبيرة بين بقية اللاعبات لإعتلاء عرش البطولة في هذه النسخة الجديدة.

وفي المقابل دشنت الروسية ديانا شنايدر المصنفة الأولى مشوارها بثبات، حيث فازت على المجرية ناتاليا سبانين بمجموعتين دون رد تفاصيلها 6 - 3 و6 - 2، لتواصل المنافسات بثقة كبيرة ورغبة واضحة في بلوغ الأدوار المتقدمة.

كما فازت الإسرائيلية لينا جلوشكو على المصرية ساندرا سمير بجموعتين دون رد وبنتيجة 6 -4 و6 - 3، لتودع ممثل التنس العربي مبكراً، علماً بأن اللاعبتين تشاركان في البطولة الحالية ببطاقتي دعوة.

ومن جهة أخرى، فازت الفرنسية كارول مونيه على النمساوية المصنفة الثامنة على البطولة بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6 -1 و6 -2، وحولت المجرية تيمية بابوس الحاصة على بطاقة استثنائية خسارتها في المجموعة الأولى أمام السلوفينية داليلا ياكوبفيتش إلى فوز كاسح بمجموعتين مقابل مجموعة، في مباراة قوية ومثيرة تفاصيلها 3-6 و6 -4 و6 -1، وفازت أيضا الكرواتية يانا فيت على مواطنتها تينا لوكاس بجموعتين مقابل مجموعة تفاصيلها 4 -6 و6 -1 و6 -3.

ومن جانب آخر تبدأ المصنفة الثانية على البطولة الفرنسية كريستينا ميلادنوفيتش مشوارها اليوم أمام المتأهلة الرومانية كريستينا دينو، علما بأن الفرنسية ميلادنوفيتش البالغة من العمر 29 عاماً تقيم في دبي، وتشارك للمرة السادسة في البطولة، حيث كانت أفضل نتيجة لها في عام 2011، والتي وصلت خلالها إلى الدور النهائي أمام التايلاندية نوبا ونلاتشوكارن، كما أن كان أفضل تصنيف لها على الصعيد الدولي العاشرة عام 2017.

ويشارك في إدارة مباريات النسخة 25 قائمة من الحكام تضم 7 حكام كرسي وهم الدولي الأمريكي وليد سمعان والدولي المصري رامي عبد الحليم والدولي التركي يوسف جوزبال والتشيكي نيكولا والكازاخسيتان يوليا انجي وميرا كوكا إلى جانب 15 حكماً للخطوط و8 ملتقطي الكرات.