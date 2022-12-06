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البيتزا تتصدر «المونديال» بـ 34%

البيتزا تتصدر «المونديال» بـ 34%
6 ديسمبر 2022 14:03

أبوظبي (الاتحاد)


تعاونت ديليفرو مع شركة يوجوف لإجراء دراسة توضح بعض العادات الطريفة والغريبة لطلب الطعام وتناوله عند سكان دولة الإمارات خلال بطولة العالم لكرة القدم من الوجبات الخفيفة المفضلة أثناء الاستمتاع بمشاهدة المباريات الحماسية، وأظهرت النتائج أن 34% من سكان دولة الإمارات يفضلون الاستمتاع بالبيتزا أثناء متابعة المنافسات الرياضية، بينما جاءت رقائق البطاطس والتغميسات المرافقة بعدها بنسبة 20% تليها الناتشوز بنسبة 15%.

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وتضمنت الدراسة بعض النقاشات الودية حول تفضيلات كل شخص للاستمتاع بالبيتزا، وأظهرت الدراسة أن 43% من المشاركين يختارون البدء بتناول الطرف المليء بالجبنة، بينما يفضل 14% تناول البيتزا باستخدام الشوكة والسكين، كما يبدأ حوالي 9% بتناول البيتزا من الأطراف المقرمشة. وبغض النظر عن اختلاف طرق تناول الطعام، تشكل مباريات كرة القدم وقتاً مثالياً لعشاق الطعام لتناول وجباتهم الخفيفة المفضلة.
ويحرص محبو كرة القدم على توفير أجواء متكاملة عند بدء المباريات، حيث يرفعون مستوى صوت نغمة رنين الهاتف إلى أعلى درجة لضمان سماع الهاتف عند وصول سائق التوصيل وتجنب المقاطعات المتكررة عن المجريات في أرض الملعب. 
وأظهرت الدراسة أن 30% من المشاركين يشعرون بالمزيد من الحماس عندما يعلمون أن طلبهم أصبح في طريقه إليهم، بينما يشعر 14% بأن صبرهم على وشك النفاد مع انتظار اتصال سائق التوصيل. 
وفاز الكاتشب بأعلى تصويت بنسبة 50% ضمن فئة الصلصات المفضلة بعد فوز البيتزا عن فئة الوجبة الأكثر شعبية. وجاء المايونيز في المرتبة الثانية بنسبة 38% ثم صلصة الباربكيو بنسبة 32% مع فرق بسيط عن الصلصة الحارة التي حصلت على 31% من الأصوات.

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