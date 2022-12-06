صحف العالم ترقص على «أنغام السامبا»!

عمرو عبيد (القاهرة)



احتفت الصحف العالمية بما قدمه المنتخب البرازيلي، من إبهار وأداء فني رفيع، خلال مواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16، وجاءت «رُباعية السامبا» لتؤكد أن «أحفاد بيليه» عازمون على استعادة الكأس الذهبية الغائبة منذ 20 عاماً، وإذا كانت البهجة والسعادة التي طغت على أغلفة الصحف البرازيلية منطقية، فإن صحف المنافسين لم تستطع إخفاء إعجابها بما قدمه «رفاق نيمار» في تلك المباراة.

وأتت البداية من إيطاليا الغائبة عن كأس العالم، حيث كتبت صحيفة كورييري ديللو سبورت عنوان غلافها باللغة البرتغالية بقولها «رائع»، وأشادت بالأداء المتميز لـ«راقصي السامبا»، واقتراب نيمار من تحطيم رقم الأسطوري بيليه في صدارة هدافي البرازيل، ولم يختلف الأمر مع لاجازيتا التي قالت «البرازيل الجميلة» تهدي الفوز إلى «الملك» بيليه.



ورغم كونه منافساً شرساً ومتوقعاً في نهائي مُكرر لنسخة 1998، قالت «ليكيب» الفرنسية «هيا بنا نرقص» مع صورة احتفال نجوم البرازيل بأهدافهم، وكتبت عن اللعب الجميل الذي أمتع الجميع في الشوط الأول، في حين نشرت «لي سبورتيو» الإسبانية صورة مشابهة وعنونتها «هكذا تُلعب الكرة»، أما إندبندنت الإنجليزية فقالت إن البرازيل رقصت على حساب كوريا الجنوبية، وتأهلت بسهولة إلى رُبع النهائي المونديالي.

وبالطبع سارت الصحف البرازيلية على نفس النهج، حيث قالت «أو ديا» إن «السليساو» دهس الكوريين وقدم «رقصة ممتعة»، ولم تفوت كوريو برازيلينس اللقطات الراقصة للاعبي وجماهير البرازيل، واهتمت كثيراً بلافتة دعم «الجوهرة السمراء» والوفاء له، وكتبت أن هذا الانتصار الرائع جاء من أجل بيليه.