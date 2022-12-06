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قمة «الفرسان» و«العنابي» تخطف الأضواء في الكأس

قمة «الفرسان» و«العنابي» تخطف الأضواء في الكأس
6 ديسمبر 2022 13:43

معتصم عبدالله (دبي)


تخطف قمة شباب الأهلي وضيفه الوحدة المقررة في الساعة السابعة والنصف مساء غد «الأربعاء» على «استاد راشد»، الأنظار في الدور الأول للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، والذي يشهد أيضاً مباراة الوصل مع مسافي على ملعب زعبيل، واتحاد كلباء مع الذيد في معقل «النمور»، على أن يختتم الدور الأول الخميس بمباريات بني ياس مع مصفوت، والعين مع دبا، والعربي مع عجمان، والعروبة مع خورفكان.
وستكون مواجهة «الفرسان» و«العنابي» التي يديرها طاقم تحكيم أجنبي من إسبانيا بقيادة جييرمو فرينانديز، الثانية بين الفريقين في الموسم الحالي، بعد قمة الجولة الثالثة في «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أقيمت على استاد راشد، وانتهت بفوز شباب الأهلي 2-1.
وأكمل «العنابي» تحضيراته لمواجهة «الفرسان»، بخوض سلسلة من التجارب خلال فترة التوقف الحالية للدوري، بالتزامن مع نهائيات كأس العالم 2022، وختم الوحدة تجاربه بالخسارة أمام ضيفه الاتفاق السعودي 1-2.
في المقابل، أكد البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب شباب الأهلي دبي، على جاهزية «الفرسان»، وقال: «استعداداتنا مثالية، خضنا وديتين رفعتا وتيرة الجاهزية لكل اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، ونواجه منافساً قوياً، ولكن طموحنا الخروج بنتيجة إيجابية»
وتعد مواجهة شباب الأهلي والوحدة الأبرز في الدور الأول للبطولة الأغلى، ويلعب المتأهل من مواجهة القمة أمام مضيفه الإمارات في ثمن النهائي، بعد تأهل الأخير على حساب الرمس بالفوز 5-0.
وفي بقية مباريات اليوم، تبدو الفرصة سانحة أمام الوصل لتعويض وداعه المبكر لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» من الدور الأول، حينما يستضيف مسافي صاحب المركز السادس في دوري الدرجة الأولى، بدوره يسعى اتحاد كلباء لتجنب مفاجآت ضيفه الذيد صاحب المركز السابع في دوري الأولى.

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مباريات الأربعاء
اتحاد كلباء - الذيد 16:35 «استاد كلباء»
الوصل - مسافي 16:45 «استاد زعبيل»
شباب الأهلي - الوحدة 19:30 «استاد راشد»

مباريات الخميس
بني ياس - مصفوت 16:45 «استاد بني ياس»
العين - دبا 16:45 «استاد هزاع بن زايد»
العربي- عجمان 19:30 «استاد نادي الإمارات»
العروبة - خورفكان 19:30 «استاد الفجيرة»

كأس رئيس الدولة
شباب الأهلي
الوحدة
الوصل
مسافي
اتحاد كلباء
الذيد
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