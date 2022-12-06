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للمرة الأولى في التاريخ.. «السامبا 26»!

للمرة الأولى في التاريخ.. «السامبا 26»!
6 ديسمبر 2022 13:37

 
علي معالي (دبي)

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حضرت الإثارة ومتعة الأهداف في اليوم الثالث من دور الـ 16 لكأس العالم 2022، وفي الوقت نفسه تواصلت الأرقام والإحصائيات القياسية، ومنها أن منتخب البرازيل أشرك جميع لاعبيه الـ26 في البطولة، بما في ذلك الحراس الثلاثة، لتصبح أول فريق يدفع بـ 26 لاعباً في نسخة واحدة من النهائيات.
أضف إلى ذلك أنه للمرة الثانية فقط في تاريخه بكأس العالم، يسجل «السامبا» 4 أهداف بالشوط الأول منذ لقاء المكسيك في «مونديال 1954»، كما سجل أسرع ثلاثية في البطولة.
واستمر «السامبا» في الأرقام، من خلال «الهدف 76» الذي سجله نيمار في شباك كوريا الجنوبية، ليصبح على بُعد هدف واحد فقط من معادلة رقم الأسطورة بيليه أفضل هداف في تاريخ البرازيل، كما بات نيمار ثالث برازيلي يسجل في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم، إلى جانب رونالدو وبيليه.
وللمرة الثالثة في تاريخها تبلغ كرواتيا ربع نهائي كأس العالم «1998 و2018 و2022»، حيث حسمت آخر مباراتين لها بركلات الترجيح أمام الدنمارك 2018 واليابان 2022.
7 من آخر 8 مباريات لكرواتيا في الأدوار الإقصائية بالبطولات الكبرى اتجهت إلى وقت إضافي، والاستثناء الوحيد في نهائي 2018 أمام فرنسا.
وبات إيفان بيريزيتش أكثر لاعب كرواتي تسجيلاً للأهداف في كأس العالم واليورو مجتمعتين «10 أهداف».
الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش هو ثالث حارس يتصدى لثلاث كرات من ركلات الترجيح في بطولة واحدة، بعد البرتغالي ريكاردو «مونديال 2006» أمام إنجلترا، ومواطنه دانييل سوباسيتش أمام الدنمارك «مونديال 2018».

 

البرازيل
نيمار
مونديال 2022
كأس العالم 2022
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