«قُبلة لوكا» و«هندسة ليفاكوفيتش» مصدر فرحة كرواتيا

علي معالي (دبي)



دخل دومينيك ليفاكوفيتش «28 عاماً»، حارس كرواتيا تاريخ الأرقام القياسية في «مونديال 2022»، بعد تصديه لثلاث ركلات ترجيح أمام اليابان، ليصبح ثالث حارس مرمى، بعد البرتغالي ريكاردو أمام إنجلترا في «مونديال 2006»، ومواطنه دانييل سوباسيتش أمام الدنمارك في «مونديال 2018»، في التصدي لـ 3 ركلات دفعة واحدة.

وكانت «قُبلة» الثقة التي منحها لوكا مودريتش إلى الحارس قبل الدخول في معركة ركلات الترجيح بمثابة نقطة الأمان الكبيرة التي جعلت الحارس بالفعل يحصل على دعم زملائه بالفريق الكرواتي، وكان دومينيك هو حديث الساعة في الصحافة الكرواتية لما قام به من إنجاز في مسيرته الكروية.

ومشوار الحارس يؤكد أنه موهبة متميزة، حيث انضم إلى كرواتيا عام 2016، ولعب أساسياً في 2017، ومع ناديه دينامو زغرب له مشوار آخر مع التألق، حيث قاده إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي للمرة الأولى موسم 2020- 2021.

وأصبح الرصيد الدولي للحارس 37 مباراة دولية، واهتزت شباكه بـ 42 هدفاً، وخرج في 11 مباراة بشباك نظيفة.

وبعيداً عن كرة القدم فإن الحارس الكرواتي يحمل شهادة الهندسة الإنشائية، ويعمل لدى وزارة البحار والنقل والبنية التحتية، وينحدر إلى عائلة ذات مستوى تعليمي عالٍ، حيث شغل والده منصباً مهماً في وزارة البحار والنقل والبنى التحتية، وجده طبيباً متخصصاً في الأشعة.

ويبدو أن ليفاكوفيتش استفاد كثيراً من «الهندسة» في قياس المسافات المناسبة، والانقضاض المناسب على الكرات، مثلما فعل في ركلات الترجيح في مباراة اليابان التي جعلت الفريق يتأهل لملاقاة البرازيل في دور الثمانية.