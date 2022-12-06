جيرو.. «كابوس» النهاية المبكرة!

معتز الشامي (دبي)



أصبح المهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو، حديث وسائل الإعلام العالمية، بعد تألقه اللافت مع «الديوك»، ليعتلي قائمة الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، بعدما سجل في شباك بولندا هدفه «رقم 52» في مسيرته الدولية، ليتجاوز بذلك أسطورة أرسنال والكرة الفرنسية تييري هنري «51 هدفاً»، كما رفع جيرو رصيده خلال «كأس العالم 2022» إلى ثلاثة أهداف.

وُلِد مهاجم ميلان الإيطالي في 30 سبتمبر 1986 في بلدية شامبيري، حيث إنه دائماً يخشى من الفشل في مجال كرة القدم، رغم شغفه الكبير بـ «الساحرة المستديرة» منذ السادسة من عمره بسبب عدم نجاح شقيقه الذي قرر أن يترك اللعبة ويتجه إلى مجال «اختصاصي تغذية».

وبدأ جيرو مسيرته مع كرة القدم في فورجس، وهو في السادسة من عمره، وانتقل بعد 6 سنوات إلى أكاديمية جرونوبل للشباب عام 1999 وتدرج مع الفريق في المراحل العمرية، غير أن مخاوفه من فشل أخيه، بدأت تظهر عندما عرضه مسؤولو جرونوبل للبيع، بعد وصفهم له بأنه لا يمتلك الإمكانيات اللازمة التي تأهله للعب مع الفريق الأول.

وفي عام 2007، تمت إعارته إلى إستر بالدرجة الثالثة، ووقتها، قال جيرو إنه كان يشعر بالخوف من انتهاء مسيرته الكروية مثل أخيه.

وأضاف: «كان عليّ أن أخوض المغامرة، وألعب مع فريق في الدرجة الثالثة، لإثبات قدراتي الفنية، فلم استسلم أبداً بعد انتقالي إلى إستر».

ونجح جيرو في إثبات قدراته الفنية والتغلب على الصعاب، حيث انتقل عام 2008 إلى تور الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، حيث نجح النجم الفرنسي في تسجيل 21 هدفاً في موسمه الثاني مع الفريق، ليصبح هداف دوري الدرجة الثانية في ذلك الموسم، الأمر الذي لفت أنظار مونبلييه والذي تعاقد مع اللاعب عام 2010.

وتألق جيرو مع مونبلييه في موسم 2011-12، حيث قاد الفريق إلى أول لقب دوري، بعدما أحرز 21 هدفاً، ليصبح هداف الدوري الفرنسي في ذلك الموسم.

في 26 يونيو 2012، وقع أرسنال مع جيرو عقداً طويل الأجل في صفقة بلغت 9.6 مليون جنيه إسترليني.

وبعد ستة أعوام مع «المدفعجية»، انتقل جيرو إلى تشيلسي في 31 يناير 2018، ومنه إلى ميلان عام 2021.