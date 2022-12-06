ابن فطيس يحصد برونزية كأس رئيس «دولي الرماية»

دبي (الاتحاد)



حصد سيف بن فطيس نجم منتخب رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» الميدالية البرونزية لكأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية، والتي أقيمت بالميادين الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وشهدت مشاركة الرماة النخبة بالعالم.

ووجه البطل البرونزي سيف بن فطيس الشكر إلى اتحاد الرماية على رعايته ودعمه وتسهيل مهمته في المشاركة، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد باريس 2024، والشكر أيضاً إلى الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم على دعمه المتواصل له ولزملائه الرماة.

وتعد الميدالية أول الغيث وثمرة من ثمار دعم ورعاية الاتحاد لرماة النخبة الذين تعدهم للتأهل والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة «باريس 2024»، وفق خطة علمية مدروسة، وبالتنسيق والدعم الكاملين من الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، كما تعد الميدالية ترجمة فعلية لدعم الهيئة العامة للرياضة برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وسعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع الرياضة والخطط الاستراتيجية الموضوعة من برنامج النخبة الخاص، ومشروع أولمبياد باريس 2024، والذي جرى تبنيه من الهيئة العامة للرياضة، في إطار التوجه الجديد للهيئة والمتعلق بالإدارة بالأهداف ورعاية المتميزين، لزيادة فرص المشاركة وتحقيق الإنجازات في الألعاب الأولمبية.

وتأتي الميدالية حصيلة للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للرياضة مع اتحاد الرماية المصنف ضمن الرياضات ذات الأولوية، لتحقيق أهداف استراتيجية القطاع الرياضي 2032، وتوسيع المشاركة في الألعاب الأولمبية وتعزيز فرص الإمارات في حصد إنجازات دولية.