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ليفربول وليون يصلان إلى دبي للمشاركة في «كأس السوبر»

ليفربول وليون يصلان إلى دبي للمشاركة في «كأس السوبر»
6 ديسمبر 2022 12:19

 
دبي (الاتحاد)

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وصلت إلى دبي بعثتا ليفربول الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي، تمهيداً لمشاركتهما في «كأس سوبر دبي»، المقامة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، من 8 إلى 16 ديسمبر باستاد آل مكتوم بنادي النصر.
وترأس بعثة ليفربول مدربه الألماني يورجن كلوب، وضمت نجوم الفريق، أمثال البرازيلي روبرتو فيرمينو، والإسباني تياجو ألكنتارا وبقية لاعبي الفريق، وترأس المدرب الفرنسي لوران بلان وألكسندر لاكازيت وفد ليون.
واستقبل أحمد هاشم خوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، الفريقين، وتمنى لهما التوفيق في البطولة، وطيب الإقامة وأوقاتاً سعيدة في دبي التي تحتضن وترحب بالفرق العالمية دائماً. وقال: «مشاركة الفريقين في البطولة ستكون تجربة استثنائية للجماهير، ولحظة تاريخية تبقى محفورة في ذاكرتها، من خلال متابعة مباريات البطولة على استاد آل مكتوم في دبي، والتي تضيف مشاركة لفرق لها رونق فريد، وتشكل لوحة فنية رائعة بإبداعات نجومها».
ويكتمل عقد الفرق المشاركة في البطولة بوصول ميلان الإيطالي، فيما تنطلق المباريات بمواجهة أرسنال وأولمبيك ليون الخميس المقبل، ويلعب يوم 11 ديسمبر ليفربول وأولمبيك ليون، وفي 13 ديسمبر يلتقي أرسنال مع ميلان، ويسدل الستار على البطولة بلقاء ليفربول وميلان 16 ديسمبر، وتقام جميع المباريات باستاد آل مكتوم بنادي النصر الذي يتسع 15 ألف مشجع.

 

دبي
نادي النصر
ليفربول
ليون
ميلان
أرسنال
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