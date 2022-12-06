ما سر «الهمسة» بين ليفاندوفسكي ومبابى؟



أنور إبراهيم (القاهرة)



لاحظ الكثيرون الذين شاهدوا مباراة فرنسا وبولندا في دور الـ 16 لكأس العالم «قطر 2022»، والتي انتهت بفوز «الديوك» 3-1، وتأهله إلى ربع النهائي» لمواجهة إنجلترا يوم السبت المقبل، أن ثمة تقارب حدث بين المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي «34عاماً» ونظيره الفرنسي كيليان مبابى«24عاماً»، بعد انتهاء المباراة، وأن النجمين تبادلا حديثاً ودياً لبضع دقائق، وهما لا يزالان داخل الملعب، بل أن «ليفا» مال على أذن «الفتى المدلل»، وهمس إليه ببضع كلمات، هي على الأرجح كلمات إعجاب.

غير أن القناة الأولى بالتليفزيون الفرنسي استطاعت أن تفك «طلاسم» الكلمات المتبادلة بين النجمين، وقالت إن «ليفا» قال لمبابى: ستفوز بكأس العالم مجدداً، وابتسم اللاعبان قبل أن يذهب كل منهما في طريقه إلى غرفة الملابس.

وتابعت القناة الأولى بالتليفزيون الفرنسي قائلة: ليفاندوفسكي معجب جداً بأداء مبابي، ودوره الحاسم في فوز منتخب بلاده بالمباراة، مشيراً إلى إنه لاعب لا يصدق.

وأصبح مبابى هداف النسخة الحالية من كأس العالم، حيث سجل 5 أهداف في 4 مباريات، ويسعى بقوة للاحتفاظ بلقب «المونديال»، بعد أن حصل عليه أول مرة قبل 4 سنوات وهو لم يتجاوز العشرين من عمره.

وكشفت صحيفة «لوباريزيان» النقاب عن أن مبابى حاول في الصيف الماضي إقناع ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ السابق، باللعب إلى جواره في باريس سان جيرمان، ولكن «ليفا» كان حسم أمره، وقرر الانتقال إلى برشلونة الإسباني. وقالت الصحيفة إن النجمين ليسا صديقين، ولكن يعرف كل منهما الآخر قليلاً، حيث سبق أن التقيا في أكثر من مناسبة خارج «المستطيل الأخضر».

وحرص ليفاندوفسكي عقب مباراة المنتخبين على أن يشيد بمبابي، ووصفه بأنه لاعب غير عادي في سرعته وانطلاقاته وتمركزه، وقال: إنه خارج المنافسة فعلاً ولا مثيل له، وينتظره مستقبل رائع.