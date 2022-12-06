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الرياضي

اليابان.. «وداع الفخر»

اليابان.. «وداع الفخر»
6 ديسمبر 2022 10:19

سلطان آل علي (دبي)


انتهت مغامرة اليابان في كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح، وذلك عقب التعادل 1-1 في الأشواط الأصلية والإضافية. 

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وبهذا الخروج من دور الـ16، يبقى الحلم الياباني قيد الانتظار للوصول إلى دور الثمانية الكبار.
وسطّر «الساموراي» أرقاماً ونتائج يخلّدها التاريخ بعد تصدّره لمجموعة تضم إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا، وفعل ذلك بالفوز على بطلي العالم 5 مرات 2-1 على حساب كل منهما وبعد تأخره بالنتيجة في البداية!
وفي مباراة دور الـ16، تقدم على كرواتيا بعد شوط أول سيطر عليه عرضاً وطولاً، إلا أن ركلات الترجيح كانت الفاصلة في إنهاء مسيرته بالمسابقة.
وبالعودة إلى تاريخ اليابان في دور الـ16، تكون البداية في «نسخة 2002» التي استضافتها مع كوريا الجنوبية، وخلال تلك النسخة تأهل اليابان من دور المجموعات في الصدارة على حساب بلجيكا وروسيا تونس، وخرج بعد ذلك بهدف فقط أمام تركيا الذي شارك بأفضل جيل في تاريخه وحقق البرونزية.
وفي «نسخة 2010»، نال اليابانيون «الوصافة» في مجموعة ضمت هولندا والدنمارك والكاميرون، وفي مباراة دور الـ16 أمام باراجواي خرج «الساموراي» بركلات الترجيح بعد التعادل سلبياً. 

وفي المرة الثالثة بـ «نسخة 2018» تأهل «الكمبيوتر» في مجموعة تضم كولومبيا والسنغال وبولندا، وقدّم ملحمة لا تنسى أمام بلجيكا في دور الـ16 وذلك بتقدمه 2-0 حتى الدقيقة 68، إلا أنه خسر المباراة 2-3 في الدقيقة 94.

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