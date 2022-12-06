كرواتيا.. «ترجيحية وحراسة»!



سلطان آل علي (دبي)



تأهل منتخب كرواتيا إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، بعد التفوق على اليابان 3-1 بركلات الترجيح، في المباراة التي انتهت أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وبهذا الصعود يصل الكروات إلى دور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخهم بالبطولة.

وبطل اللقاء الأول، والذي حاز على جائزة أفضل لاعب هو حارس كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش الذي تصدى لـ3 ركلات ترجيح من أصل 4 نفذها لاعبو اليابان!، وهو بذلك يعيد تكرار التاريخ من جديد، فقد تأهل منتخب كرواتيا في كأس العالم 2018 إلى ربع النهائي بركلات الترجيح على حساب الدنمارك بعد التعادل 1-1، وتصدى حارس كرواتيا دانييل سوباسيتش لـ3 ركلات ترجيح في تلك المواجهة كذلك.

ويعد الحارسان الكرواتيان أحد ثلاثة حراس في تاريخ البطولة، تمكنوا من التصدي لـ3 ركلات ترجيح في مباراة واحدة، وسبقهم إلى ذلك الرقم التاريخي، حارس البرتغال ريكاردو في ربع نهائي 2006 أمام إنجلترا.

ويتميز منتخب كرواتيا بالخبرة في ركلات الترجيح، حيث أنه احتكم إليها 3 مرات في آخر 5 مباريات بدور خروج المغلوب في كأس العالم، وتمكن من الانتصار في جميعها على الدنمارك وروسيا واليابان.