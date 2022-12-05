ديباي يتوهج بـ «ذكريات مؤلمة»!

علي معالي (دبي)

«قصة مثيرة» وراء تألق الهولندي ممفيس ديباي في «مونديال 2022»، وجعلته يرفع راية التحدي، والوقود الذي يشعله عندما يقود «الطواحين» أمام الأرجنتين يوم الجمعة المقبل في ربع النهائي.

عاش «القناص» الهولندي «ذكريات مؤلمة»، ويطلب دائماً عدم ربط اسمه باسم والده دينيس ديباي الذي تخلى عنه خلال طفولته!

اتخذ والد اللاعب ذو الأصول الأفريقية، قراراً بترك الأسرة عندما كان ديباي يبلغ 4 سنوات، وقال اللاعب عن والده إنه لن يسامحه أبداً، وفي الوقت نفسه يرتبط بوالدته كورا شينسيما.

ورغم محاولات والده الاتصال به، إلا أن ديباي أكد أنه ليس له أي علاقة معه أو عائلته، وفي المقابل فإن حب والدته أسهم كثيراً في أن يشق «الموهوب» طريقه بنجاح، وهو ما دفعه إلى الاعتراف بأن الأم منحته الكثير من القوة، واهتمت به، وتبقى دائماً في قلبه.

والطريف في حياة ديباي أن جده الذي توفي عام 2009، قال له عندما كان في سن 15 عاماً: يوماً ما ستلعب لبرشلونة، وهو ما حدث، بل ويقود منتخب «الطواحين» في «مونديال 2022» إلى «حُلم كبير» ربما يتحقق، في حال تخطي «التانجو».

وخاض ديباي الذي ظهر للمرة الأولي عام 2013 مع المنتخب البرتقالي 8 4 مباراة، سجل خلالها 43 هدفاً.