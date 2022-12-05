الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كرواتية بـ «الترجيحية»

كرواتية بـ «الترجيحية»
5 ديسمبر 2022 21:51

الدوحة (رويترز) 

أخبار ذات صلة
اليابان تودع «المونديال» وتترك «الأخلاق»
البيتزا تتصدر «المونديال» بـ 34%
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة

تأهلت كرواتيا إلى دور الثمانية، في كأس العالم لكرة القدم، بعد الفوز 3-1 على اليابان بركلات الترجيح، بعدما أنقذ الحارس دومينيك ليفاكوفيتش ثلاث ركلات ترجيح، وعقب التعادل 1-1 بعد الوقت الأصلي، ثم الإضافي.
وسجل دايزين مايدا هدف التقدم لليابان في مباراة متكافئة بدور الـ 16، بعدما استغل ارتباكاً دفاعياً، عقب ركلة ركنية في الدقيقة 43، وبدا أن الفريق قد يحقق مفاجأة جديدة، بعد التفوق على ألمانيا بطلة العالم أربع مرات، وإسبانيا بطلة العالم 2010 بدور المجموعات.
لكن إيفان بريشيتش أدرك التعادل للمنتخب الكرواتي، الذي خسر نهائي كأس العالم 2018، بضربة رأس في الدقيقة 55.
وفي ركلات الترجيح، تألق الحارس ليفاكوفيتش ليهدي بلاده بطاقة التأهل لدور الثمانية.

كرواتيا
اليابان
قطر
مونديال 2022
كأس العالم 2022
آخر الأخبار
محمد بن راشد يستقبل وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة
الإمارات
محمد بن راشد يستقبل وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة
اليوم 18:25
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:15
خصم 50% على المخالفات البيئية في رأس الخيمة
الإمارات
خصم 50% على المخالفات البيئية في رأس الخيمة
اليوم 17:54
نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر صندوق الوطن «هوية وطنية نابضة بالحياة»
الإمارات
نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر صندوق الوطن «هوية وطنية نابضة بالحياة»
اليوم 17:40
4 مذكرات تفاهم بين «صندوق الوطن» و 3 وزارات و« كليات التقنية»
الإمارات
4 مذكرات تفاهم بين «صندوق الوطن» و 3 وزارات و« كليات التقنية»
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©